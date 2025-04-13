В комплекте идёт игрушка какодемона, на которой тоже можно запустить Doom.

Продолжая традицию запускать Doom где угодно, классика добралась до новой цели. На этот раз Doom запустили в коробке. Да, буквально в картонной коробке, которую можно купить за 666 долларов.

Limited Run Games анонсировала коллекционное издание под названием "Will It Run Edition", и это не просто шутка в духе интернета, а физический объект, в котором Doom действительно работает. Что именно внутри - пока загадка, разработчики лишь намекают на некий микроконтроллер, который прячется в недрах коробки и обеспечивает запуск культового шутера.

Помимо этой самой "играющей коробки", набор включает кучу приятных бонусов:

Видео дня

Три физических копии Doom I и Doom II для PS5, Xbox Series X и Switch

Цифровой ключ для Steam

Портативная консоль в виде какодемона, у которого зубы — это кнопки управления

Четыре аудиокассеты с оригинальным и альтернативным саундтреком;

Фигурка какодемона на магнитной подставке;

Карточки в стиле гача, в наборе пять случайных, включая шанс на автографированную;

Сертификат подлинности, чтобы все знали: ты владелец самой адской коробки в истории.

Предзаказы стартуют 18 апреля и продлятся до 18 мая, но копий всего 666.

Тем временем к релизу готовится DOOM: The Dark Ages. Недавно мы рассказывали о превью игры от журналистов.

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