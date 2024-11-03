Новый гаджет от Nintendo прошёл тест на Doom.

Программист смог запустить и даже поиграть в классический Doom на недавно анонсированном будильнике от Nintendo.

Изначально Nintendo Alarmo задумывалось как устройство, способное воспроизоводить звуки из игр Nintendo, но будильник также обзавёлся и небольшим дисплеем и USB-портом. Этим и воспользовался программист под ником GaryOderNichts, который смог запустить Doom на экране устройства, и даже поиграть в него, используя в качестве контроллера трекбол будильника.

Автор эксперимента поделился своми наработками в Twitter. Теперь каждый может поиграть в игровую классику на своём будильнике. Однако Gary отметил, что звук игры в этой версии отсутствует.

Напомним, что по сети уже очень давно ходят слухи о Nintendo Switch 2, которая должна стать заменой уже устаревшей портативной консоли от Nintendo. Относительно недавно появилась информация, что разработка Switch 2 завершена, и приставка готовится к релизу уже весной-летом следующего года. Также известно, что преемница портативки будет дороже как минимум на 200 долларов.

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