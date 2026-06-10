Очередная победа Трампа: инфляция в США бьет рекорды из-за цен на бензин

Зарплата американцев не поспевает за ростом цен.

Потребительская инфляция в США, по предварительным оценкам, выросла в мае самыми быстрыми темпами за последние три года из-за войны президента Трампа против Ирана, которая вызвала скачок стоимости энергоносителей, передает Reuters.

Реальная стоимость зарплат американцев снижается – все больше потребителей используют собственные сбережения для финансирования своих расходов. В мае инфляция, вероятно, опередит рост заработной платы второй месяц подряд, что может негативно повлиять на общий экономический рост.

По оценкам экономистов, индекс потребительских цен вырос за 12 месяцев до мая на 4,2%. Это самый большой годовой рост ИПЦ с апреля 2023 года. В апреле рост сомставил 3,8%, а в марте ИПЦ вырос на 3,3% в годовом исчислении. Все показатели инфляции значительно превышают целевой уровень ФРС США, который составляет 2%.

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Стремительный рост стоимости жизни стал политическим бременем для президента Дональда Трампа и его Республиканской партии, которые стремятся сохранить контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в ноябре. Трамп выиграл президентские выборы 2024 года в значительной степени благодаря своему обещанию снизить инфляцию, но его рейтинг одобрения резко упал из-за растущего разочарования его политикой в экономической сфере.

Средняя цена на бензин в США в мае выросла на 8,8% – до 4,6 доллара за галлон, или 1,22 доллара за литр. В определенный момент цены на бензин подскочили более чем на 50% с момента нападения США и Израиля на Иран в конце февраля. Дорогое топливо даст Федеральному резерву дополнительные основания для сохранения процентных ставок на неизменном уровне в этом году.

Экономика США – главные новости

На прошлой неделе стало известно, что в мае экономика продемонстрировала третий месяц подряд рост занятости, который превысил ожидания. Уровень безработицы остался на уровне 4,3% третий месяц подряд. В связи с этим финансовые рынки начали учитывать будущее повышение процентной ставки.

На фоне этих новостей и из-за нового обострения на Ближнем Востоке доллар на прошлой неделе укрепил свои позиции в мире.

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