Один градус решает все: эксперты назвали идеальную температуру кондиционера летом

Эксперты объяснили, как найти баланс между комфортом и экономией.

Большинство людей летом устанавливают термостат на 22–26°C, чтобы в доме было комфортно. Однако если температура слишком низкая, кондиционер может работать почти без остановки. Если слишком высокая – в доме будет так же душно, как и на улице. Так какую же температуру выставлять на кондиционере летом?

Одна и та же температура днем может казаться комфортной, но ночью – слишком жаркой или холодной для нормального сна. Кроме того, если кондиционер работает в полную силу, пока все ушли из дома, это только увеличивает расходы на электроэнергию – без какой-либо пользы, пишет The Spruce.

Большинству людей летом комфортно при 22–26°C. Если вы не знаете, какая температура вам подходит, начните с 26°C. Если некомфортно – снижайте на один градус в день, пока не найдете оптимальный вариант.

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Температура, когда вас нет дома

Держать кондиционер на полную мощность в пустом доме – лишние траты. Чтобы сэкономить, поднимайте температуру примерно на 4°C, пока вас нет дома. Это убережет от проблем с влажностью и сократит время работы кондиционера. Когда вернетесь – просто верните привычную температуру.

Не стоит думать, что если выставить очень низкую температуру, дом охладится быстрее – это не так. Если хотите, чтобы дома было прохладно к вашему приходу, лучше купить программируемый термостат: он запустит охлаждение заранее по расписанию.

Температура днем

Как правило, комфортный диапазон – 22–26°C, хотя у каждого свои предпочтения. Если днем дома никого нет, поднимайте температуру на 4°C – кондиционер будет меньше работать вхолостую.

Высокая влажность делает воздух липким и душным, даже если температура невысокая. Кондиционер частично убирает влагу из воздуха, но если влажность очень высокая, стоит дополнительно купить осушитель воздуха.

Идеальная температура – это баланс между комфортом и экономией. Чем ближе температура в доме к уличной, тем меньше расходы, но тем менее комфортно.

Температура ночью

Национальный фонд сна США отмечает, что оптимальная температура для хорошего ночного сна – от 15 до 19°C.

Ночью на улице обычно прохладнее, поэтому можно поднять температуру на термостате на 2°C – это почти не скажется на комфорте, но поможет сэкономить на электроэнергии.

Советы, как сохранить прохладу в доме:

Закрывайте шторы и жалюзи – они отражают часть тепла и не дают солнцу нагревать комнату.

Пользуйтесь ночной прохладой: вечером открывайте окна, чтобы впустить свежий воздух, а утром закрывайте и опускайте шторы, чтобы удержать прохладу внутри. Ночью кондиционер можно выключить или выставить повыше.

Утеплите окна и двери: заделайте щели уплотнителем или герметиком – это снизит теплообмен через стены и окна.

Не используйте мощные бытовые приборы днём: плита, духовка и сушилка для белья сильно нагревают воздух. Лучше включать их после захода солнца.

Установите потолочный вентилятор – он помогает равномерно распределять прохладный воздух по комнате.

Контроль влажности

Прежде чем менять температуру, проверьте уровень влажности. Высокая влажность делает воздух тяжелее и жарче, из-за чего хочется сильнее убавить температуру. Но это почти не помогает с влажностью, зато быстро увеличивает счёт за электроэнергию.

Оптимальный уровень влажности в доме – 30–50%. Кондиционер частично справляется с этой задачей, но при очень высокой влажности на улице может понадобиться дополнительный осушитель воздуха.

Почему стоит купить программируемый термостат

Вместо того чтобы каждый день вручную менять температуру, задумайтесь о покупке программируемого термостата.

Он работает как обычный термостат, но позволяет задать расписание: температура будет автоматически меняться в зависимости от времени суток – когда вы просыпаетесь, ложитесь спать или уходите на работу.

Умные программируемые термостаты можно подключить к смартфону. Когда вы будете возвращаться домой, термостат определит ваше местоположение и автоматически начнёт охлаждать дом к вашему приходу.

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