Лавров заявил, что послы трех европейских стран 'просятся на встречу' с представителями РФ

Лавров пожаловался, что ранее лидеры этих стран говорили оскорбительные вещи о РФ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что послы Великобритании, Франции и Германии якобы просятся на встречу с его заместителем. Его слова цитируют росСМИ.

"Послушаем, просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли. После того, как руководители этих послов – Мерц, Стармер, Макрон – говорили совершенно оскорбительные вещи о РФ, переходили на личности многократно", - сказал Лавров на встрече министров иностранных дел ОДКБ.

Кроме того, глава МИД РФ заявил, что Запад "окончательно разрушил все системы безопасности в Европе". Он добавил, что все важные договоры в области контроля над вооружениями были ликвидированы.

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"Нам важно не допустить превращение того, что раньше называли "общим Евразийским домом" в арену геополитического противостояния", - сказал Лавров.

Лавров неожиданно раскритиковал Трампа

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская агрессия против Украины - это не только "война Байдена", но и "война Трампа". По его словам, Кремль считал, что Белый дом является их единомышленником в вопросах российской агрессии против Украины.

По мнению Лаврова, недавнее заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что США поддерживают Украину, свидетельствует о том, что "война Байдена стала войной Трампа".

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