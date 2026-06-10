Деньги на пенсии и соцвыплаты: Украина получила новую помощь от Швеции

Средства выделены в рамках проекта PEACE in Ukraine.

В государственный бюджет Украины поступило 236 миллионов евро в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine. Средства предоставлены Международным банком реконструкции и развития под гарантию правительства Королевства Швеция.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что поступления будут направлены на финансирование ключевых социальных расходов и пенсий.

Она напомнила, что проект PEACE in Ukraine был запущен четыре года назад для бюджетной поддержки в условиях войны. После поступления нового финансирования общий объем средств по этой программе достиг 53,5 миллиарда долларов.

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Международная помощь Украине – последние новости

8 июня премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Украина получила седьмой транш финансирования от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility на сумму 2,8 миллиарда евро. С учетом погашения ранее предоставленного авансового финансирования в государственный бюджет фактически поступило 2,6 млрд евро.

В апреле Украина получила последний транш от Великобритании в размере 752 млн фунтов стерлингов (около 1 млрд долларов) в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Первые два транша общим объемом 1,5 млрд фунтов стерлингов (около 2 млрд долларов США) Украина получила в марте и апреле 2025 года.

В конце апреля правительство Германии утвердило основные ориентиры бюджета на 2027 год, которые предусматривают дальнейшую помощь Украине в размере 11,6 млрд евро в 2027 году и по 8,5 млрд евро ежегодно в течение 2028–2030 годов. В то же время в Берлине допускают, что эти суммы могут меняться в зависимости от потребностей Киева.

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