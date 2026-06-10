Вышел трейлер сиквела 'Социальной сети' Финчера: сюжет и дата премьеры

Главные роли в фильме исполняют Майки Мэдисон, Джереми Аллен Уайт и Джереми Стронг.

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment показала официальный тизер-трейлер нового драматического триллера "Социальный расчет" (The Social Reckoning), сиквела хитового фильма "Социальная сеть" Дэвида Финчера 2010 года.

В мировой прокат лента выйдет 9 октября 2026 года.

Отмечается, что картиной занимается Аарон Соркин, который был сценаристом первого фильма. Его оригинальный сценарий основан на событиях, которые привели к сенсационному расследованию The Facebook Files в The Wall Street Journal о деятельности компании Марка Цукерберга.

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"Фильм вдохновлен реальной историей о том, как Фрэнсис Хауген, молодая инженер Facebook, объединяется с Джеффом Хорвицем, журналистом The Wall Street Journal, и отправляется в опасное расследование, которое в итоге приводит к раскрытию самых тщательно скрываемых секретов социальной сети", - отметили компании Sony.

Главные роли в фильме исполняют Майки Мэдисон, Джереми Аллен Уайт и Джереми Стронг.

"Социальный расчет" - трейлер

"Социальный расчет" - что важно знать о фильме

Картина позиционируется не как прямое продолжение "Социальной сети", а как дополнение.

Аарон Соркин, автор сценария "Социальной сети", еще в 2020 году говорил о готовности работать над продолжением фильма при условии, что режиссерское кресло вновь займет Дэвид Финчер. Однако в июне 2025 года стало известно, что Соркин решил самостоятельно поставить новую картину. Съемочный процесс стартовал в октябре прошлого года.

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