В Генштабе раскрыли масштабы применения FPV-дронов у россиян и украинцев

Там отметили, что все ноу-хау, которые украинские военные применяют на фронте, россияне быстро копируют.

Оккупанты пытаются копировать технологические изменения, которые внедряет Украина, но Силы обороны имеют преимущество над Россией в применении FPV-дронов на поле боя.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов. Он отметил, что по показателю использования FPV-дронов украинские военные превосходят россиян в соотношении 1,5 к 1, а по количеству выполненных задач наземных роботизированных комплексов – вдвое.

Гнатов рассказал, что российские вооруженные силы развивают технологии разными путями: во многом эти процессы пересекаются, а многое россияне "откровенно копируют" у ВСУ.

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Так, он рассказал, что то, что сначала появляется в подразделениях ВСУ как ноу-хау, через некоторое время видят уже у россиян.

"Помню случай, когда в разведывательных сводках мы получили информацию, как один из командующих направлением ставил своим подчиненным задачу: "Копируйте то, что есть у украинцев, и все будет хорошо", – поделился начальник Генштаба.

FPV-дроны: последние новости

Как сообщал УНИАН, украинские удары FPV-дронами по российским военным объектам заставили американских экспертов пересмотреть представления о безопасности инфраструктуры ВМС США.

По мнению старшего обозревателя Forbes Крейга Хупера, военно-морские базы и промышленные объекты, расположенные менее чем в 100 милях (около 160 км) от государственной границы, больше нельзя считать защищенными.

По мнению Хупера, США следует отказаться от размещения новой критически важной морской инфраструктуры в приграничных районах и постепенно переносить часть кораблей, командных структур и производственных мощностей в более защищенные регионы страны.

Он подчеркнул, что опыт Украины показывает: FPV-дроны перестали быть экзотическим оружием и превратились в реальную угрозу для стратегических объектов. Поэтому, считает Хупер, американским военным необходимо принимать решения уже сейчас, а не ждать появления подобных атак на собственной территории.

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