Дипстрайк и мидлстрайк: Мадяр рассказал о том, что уже горит и что будет гореть дальше в РФ

Следующая волна может миновать Украину и ударить прямо по Европе, считает Мадяр.

Командир ударного дронового подразделения "Мадяр" (Роберт Бровди) в интервью "Украинской правде" рассказал о стратегии уничтожения российской ПВО, логике дипстрайк-ударов и том, почему прекращение огня не означает конца угрозы.

По его словам, Украина планомерно "пробивает коридор" сквозь российскую противовоздушную оборону: с начала года уничтожено 134 единицы радаров и ЗРК. Показательный пример истощения противника – уничтожение зенитного комплекса, снятого с военного крейсера и установленного в степях Донетчины в 122 км от фронта.

"Это курьёзно, но много о чём свидетельствует. Мы реально истощаем их мощности противовоздушной обороны. И это открывает совершенно другие возможности для глубинного поражения", – заявил Мадяр.

Максимальная глубина поражения, которую он обозначил – вся глубина оккупированных территорий.

"Буквально до Симферополя. Не условно, а буквально", - отметил Мадяр.

Приоритетами дипстрайк-ударов он назвал военные объекты и предприятия ВПК и энергетики:

"Одно кормит войну средствами, второе обеспечивает деньгами те производства. Они должны гореть по всей территории страны оккупанта".

О перспективах прекращения огня Мадяр высказался скептически: даже заморозка конфликта – лишь пауза перед следующей эскалацией.

"Следующая волна может касаться европейских партнёров непосредственно, минуя Украину", – предупредил он.

Взаимные дроновые удары

Ранее сообщалось, что Украина значительно усилила удары по российской логистике в глубине фронта, используя новое поколение среднедальнобойных беспилотников "Хорнет", способных поражать цели на расстоянии до 100–160 километров от линии боевого соприкосновения.

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флэш) назвал особенности использования россиянами дрона "Гербера". по его словам - это ложная цель для ПВО, ретранслятор MESH для дрона "Шахед", разведчик, разносчик листовок.

