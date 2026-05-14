Последствия атаки на Киев: на левом берегу начались перебои с водоснабжением

В настоящее время в стационарах больниц находятся 14 пострадавших, в том числе один ребенок.

Из-за российской комбинированной атаки на Киев на левом берегу столицы начались перебои с водоснабжением.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. "На левом берегу столицы в результате атаки врага перебои с водоснабжением", – написал он в Telegram-канале.

Также он рассказал, что происходит в Дарницком районе после вражеского обстрела. Так, по данным Кличко, в панельном 9-этажном доме, куда произошло попадание, разрушены 18 квартир.

Кроме того, по обновленным данным МВД, на данный момент известно о 31 пострадавшем, среди них – ребенок. Также там напомнили, что один человек погиб.

Там добавили, что в Дарницком районе спасатели спасли 27 человек.

"Продолжаются поисково-спасательные работы под завалами многоэтажки и тушение пожаров", – говорится в сообщении.

Также последствия обстрела ликвидируют в Дарницком, Оболонском и Голосеевском районах.

Удар по Киеву

После 3 часов ночи россияне начали наносить удары по Киеву. В ход пошли и "Шахеды", и ракеты.

Последствия ударов зафиксированы в нескольких столичных районах. А на Дарнице в результате попадания частично разрушена жилая 9-этажка. Количество раненых в столице растет.

