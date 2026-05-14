Почему иностранцы жалеют о переезде в Японию: украинка назвала причины

Многие иностранцы не выдерживают японских реалий уже через несколько лет, а то и месяцев.

Многим людям Япония кажется идеальной страной: развитая экономика, высокий уровень безопасности, самобытная культура и разнообразие географических зон. Неудивительно, что немало людей пытаются переехать в Японию и пожить там хотя бы несколько лет. Однако на практике очень многие иностранцы разочаровываются в Японии после длительного проживания.

Бывшая одесситка Вика, которая уже 14 лет живет в Японии и ведет YouTube-блог о жизни в этой стране, в недавнем видео объяснила, почему же многие иностранцы со временем покидают эту страну расстроенными и разочарованными.

Обманчивая иллюзия "дома"

Автор говорит, что многие люди, впервые приезжая в Японию, испытывают странное ощущение, будто все там для них "по-домашнему" знакомо, будто они уже были в этой стране раньше. Вика объясняет это тем, что большинство людей посещают Японию с определенным багажом знаний о стране, которую они видели в аниме, фильмах, манге или тех же YouTube-видео о Японии. Отсюда и возникает эмоциональная связь со страной еще до реального переезда.

Однако уже при длительном проживании в Японии иностранцы осознают, что на самом деле они чужаки в этой стране – без старых друзей, без родного дома, родной улицы, родного города. Это осознание и порождает первое разочарование.

Одиночество и сложность интеграции

Блогер отмечает, что многим иностранцам в Японии трудно найти свой круг общения, особенно без знания японского языка. Она подчеркивает, что у японцев есть семья, школьные друзья и сформированные сообщества, тогда как эмигрантам приходится строить все с нуля. Из-за этого некоторые люди начинают обвинять японское общество в закрытости и негостеприимстве.

Тяжелый труд за низкую зарплату

По словам Виктории, туристы восхищаются дешевыми ресторанами, круглосуточными магазинами и высоким уровнем обслуживания в Японии. Однако жизнь внутри системы выглядит иначе – работники сферы услуг часто получают низкую зарплату и должны соблюдать строгие правила поведения с клиентами.

Бывшая одесситка вспомнила собственный опыт, когда в первые годы жизни в Японии ей пришлось самой поработать в японском магазине и увидеть, что за идеальным сервисом стоит изнурительный труд. И именно такая работа чаще всего достается иностранцам, если у них нет какой-то особо ценной специальности.

Давление общества

Блогерша рассказала, что сначала иностранцы могут не замечать социального давления, однако со временем, по мере интеграции в японское общество, они начинают ощущать на себе те же ожидания в отношении своего поведения, которые есть у самих японцев.

Вика приводит еще один пример из собственного опыта, когда она начала задерживаться на работе до позднего вечера вместе с коллегами, хотя ни разу начальство об этом ее не просило.

"Японское общество построено на обещаниях без слов, на так называемом "чтении воздуха". ... Ты просто вливаешься в эту атмосферу коллектива, когда все работают и перерабатывают, и у вас есть какая-то такая задача, которую вы все вместе пытаетесь решить", – объясняет Вика.

Погружение в японский контекст

Автор напоминает, что жизнь в стране – это не только красивые улицы и вежливые люди. Со временем эмигранты начинают больше погружаться в повседневные проблемы страны, в которой они живут – думать о неурядицах в экономике, проблемах с пенсией, налогах, демографическом кризисе и политических проблемах Японии. И многих это начинает настолько нервировать, что люди не выдерживают и возвращаются на родину.

"Проблем в Японии хватает. Не говоря уже о землетрясениях, цунами, тайфунах и других вещах, которые у нас тоже, естественно, есть. Но не только Япония сталкивается с такими проблемами. Просто, живя в Японии, со временем начинаешь об этом больше задумываться", – говорит эмигрантка.

Чрезмерная романтизация Японии

Отдельно блогерша упомянула о чрезмерной и часто оторванной от реальности романтизации японского стиля жизни в аниме, кино и соцсетях. Она привела пример старых домов в традиционном японском стиле, которые кажутся красивыми и атмосферными, но на практике имеют много проблем – от плохой теплоизоляции до опасности во время землетрясений. По ее словам, люди часто влюбляются в идеализированный образ Японии, не задумываясь о повседневных трудностях.

