14 мая согласно новому церковному календарю ПЦУ чтят память святого Исидора Блаженного - мученика III века и чудотворца. С этим днем связаны народные традиции, приметы и запреты, а также особые обычаи земледельческого календаря.
О том, что принято делать в этот день, каких народных правил придерживались наши предки, чего стоит избегать, а также какой сегодня праздник отмечают по старому церковному стилю, читайте в материале.
Напомним, что с 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, из-за чего даты непереходящих праздников сдвинулись на 13 дней. При этом часть общин и монастырей продолжает придерживаться юлианского календаря - решение о стиле празднования каждая община принимает самостоятельно.
- Какой церковный праздник сегодня отмечают по новому стилю
- Праздник сегодня церковный в старом календаре
- Что можно и что нельзя делать сегодня
- Погодные приметы 14 мая
- У кого именины 14 мая
Какой церковный праздник сегодня отмечают по новому стилю
14 мая (по старому церковному стилю это будет 27 мая) православные чтят память святого Исидора Блаженного, чудотворца и мученика III века, пострадавшего за христианскую веру.
Святой Исидор родился в Александрии, но жил на греческом острове Хиос. Он был христианином и служил в войске римского военачальника Нумерия. Всем воинам предписывалось поклоняться языческим богам Рима, но Исидор исповедовал христианство.
Когда об этом стало известно, его вызвали на допрос. Святой открыто подтвердил свою веру и отказался отречься от Христа.
После безуспешных уговоров и попыток заставить изменить убеждения Исидора подвергли жестоким пыткам. Но он все равно продолжил прославлять Бога, тогда как сам Нумерий внезапно потерял дар речи. В страхе правитель написал приговор святому на табличке.
Исидору приписывают дар чудотворения и пророчества.
***
Кого еще почитают сегодня в новом календаре:
- преподобного Никиту, затворника Киево-Печерского и епископа Новгородского;
- мученика Максима;
- преподобного Серапиона Синдонита,
а также святителя Леонтия, патриарха Иерусалимского.
Праздник сегодня церковный в старом календаре
Верующие, которые придерживаются староцерковного календаря, 14 мая вспоминают святого пророка Иеремию - о том, какой сегодня церковный праздник по старому церковному стилю, а также об обычаях и запретах дня мы уже рассказывали ранее.
Что можно и что нельзя делать сегодня
Святого Исидора Блаженного в молитвах просят о духовной поддержке, укреплении веры, защите от злых людей и о помощи в трудных обстоятельствах.
Отдельно в народной традиции он считается покровителем земледелия, поэтому к нему обращались с просьбами о хорошем урожае, прежде всего огурцов.
В народе святого Исидора называют Сидором и дали ему прозвища Бокогрей, Огуречник. Имя "Бокогрей" появилось из-за потепления - к концу мая обычно прекращались заморозки и становилось по-летнему тепло. "Огуречник" - связано с традицией начинать посев огурцов именно в этот период. По поверьям, огурцы, посаженные на Сидора, вырастают без горечи, хорошо хранятся и не бывают пустыми внутри.
Считалось, что посадка растений в этот день особенно удачна - вместе с семенами можно было "загадать" желание, которое обязательно сбудется.
Ранее мы уже рассказывали, когда сажать огурцы в открытый грунт в мае 2026 - лунный календарь и народные приметы.
14 мая, прежде всего, нельзя ссориться, ругаться и думать о плохом. Также не рекомендуется отказывать в помощи и милостыне.
По народным приметам, в этот день не стоит отправляться в дальнюю дорогу - она может быть сложной. Не рекомендуется обсуждать важные дела и особенно финансы за столом с углами - такие разговоры часто заканчиваются неудачей.
Погодные приметы 14 мая
В этот день следят за погодой, чтобы понять, каким будет лето, будущий урожай и даже зима:
- сильная вечерняя роса - завтра будет хороший день;
- большое количество бабочек - скоро наступит жара;
- утренний туман - к богатому урожаю ягод и фруктов;
- день выдался пасмурным и холодным - будет морозная зима.
Говорят, что холодный день 14 мая предвещает прохладное лето, а теплый и солнечный - жаркое.
У кого именины 14 мая
14 мая именины отмечают Сидор, Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр и Тихон.
Считается, что обладатели этих имен отличаются сильным, твердым характером и внутренним стержнем. Им нередко сложно идти на компромиссы, а в спорах они могут быть настойчивыми и принципиальными.
При этом в повседневной жизни они часто проявляют себя совсем иначе - как надежные, заботливые мужья и внимательные отцы, на которых можно положиться в семье.