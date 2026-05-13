В народе православный праздник сегодня называют Сидор-огуречник.

14 мая согласно новому церковному календарю ПЦУ чтят память святого Исидора Блаженного - мученика III века и чудотворца. С этим днем связаны народные традиции, приметы и запреты, а также особые обычаи земледельческого календаря.

О том, что принято делать в этот день, каких народных правил придерживались наши предки, чего стоит избегать, а также какой сегодня праздник отмечают по старому церковному стилю, читайте в материале.

Напомним, что с 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, из-за чего даты непереходящих праздников сдвинулись на 13 дней. При этом часть общин и монастырей продолжает придерживаться юлианского календаря - решение о стиле празднования каждая община принимает самостоятельно.

Какой церковный праздник сегодня отмечают по новому стилю

14 мая (по старому церковному стилю это будет 27 мая) православные чтят память святого Исидора Блаженного, чудотворца и мученика III века, пострадавшего за христианскую веру.

Святой Исидор родился в Александрии, но жил на греческом острове Хиос. Он был христианином и служил в войске римского военачальника Нумерия. Всем воинам предписывалось поклоняться языческим богам Рима, но Исидор исповедовал христианство.

Когда об этом стало известно, его вызвали на допрос. Святой открыто подтвердил свою веру и отказался отречься от Христа.

После безуспешных уговоров и попыток заставить изменить убеждения Исидора подвергли жестоким пыткам. Но он все равно продолжил прославлять Бога, тогда как сам Нумерий внезапно потерял дар речи. В страхе правитель написал приговор святому на табличке.

Исидору приписывают дар чудотворения и пророчества.

Кого еще почитают сегодня в новом календаре:

преподобного Никиту, затворника Киево-Печерского и епископа Новгородского;

мученика Максима;

преподобного Серапиона Синдонита,

а также святителя Леонтия, патриарха Иерусалимского.

Праздник сегодня церковный в старом календаре

Верующие, которые придерживаются староцерковного календаря, 14 мая вспоминают святого пророка Иеремию - о том, какой сегодня церковный праздник по старому церковному стилю, а также об обычаях и запретах дня мы уже рассказывали ранее.

Что можно и что нельзя делать сегодня

Святого Исидора Блаженного в молитвах просят о духовной поддержке, укреплении веры, защите от злых людей и о помощи в трудных обстоятельствах.

Отдельно в народной традиции он считается покровителем земледелия, поэтому к нему обращались с просьбами о хорошем урожае, прежде всего огурцов.

В народе святого Исидора называют Сидором и дали ему прозвища Бокогрей, Огуречник. Имя "Бокогрей" появилось из-за потепления - к концу мая обычно прекращались заморозки и становилось по-летнему тепло. "Огуречник" - связано с традицией начинать посев огурцов именно в этот период. По поверьям, огурцы, посаженные на Сидора, вырастают без горечи, хорошо хранятся и не бывают пустыми внутри.

Считалось, что посадка растений в этот день особенно удачна - вместе с семенами можно было "загадать" желание, которое обязательно сбудется.

14 мая, прежде всего, нельзя ссориться, ругаться и думать о плохом. Также не рекомендуется отказывать в помощи и милостыне.

По народным приметам, в этот день не стоит отправляться в дальнюю дорогу - она может быть сложной. Не рекомендуется обсуждать важные дела и особенно финансы за столом с углами - такие разговоры часто заканчиваются неудачей.

Погодные приметы 14 мая

В этот день следят за погодой, чтобы понять, каким будет лето, будущий урожай и даже зима:

сильная вечерняя роса - завтра будет хороший день;

большое количество бабочек - скоро наступит жара;

утренний туман - к богатому урожаю ягод и фруктов;

день выдался пасмурным и холодным - будет морозная зима.

Говорят, что холодный день 14 мая предвещает прохладное лето, а теплый и солнечный - жаркое.

У кого именины 14 мая

14 мая именины отмечают Сидор, Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр и Тихон.

Считается, что обладатели этих имен отличаются сильным, твердым характером и внутренним стержнем. Им нередко сложно идти на компромиссы, а в спорах они могут быть настойчивыми и принципиальными.

При этом в повседневной жизни они часто проявляют себя совсем иначе - как надежные, заботливые мужья и внимательные отцы, на которых можно положиться в семье.

