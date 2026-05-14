Очень сложная математическая головоломка: нужно переместить всего 1 спичку

Иногда правильный ответ скрывается там, где его меньше всего ожидаешь.

Головоломки, которые проверяют наши математические способности, – это отличный способ оценить и развить логическое мышление.

Мало что сравнится с удовольствием от найденного решения запутанной задачи. Готовы проверить свою сообразительность?

Суть задания в том, что нужно исправить неправильное равенство 9 + 5 + 5 = 550. Все, что необходимо сделать, – переместить одну спичку так, чтобы выражение стало корректным.

Эти тесты не только о цифрах, но и об обычной внимательности. Часто разгадка совсем рядом, но чтобы ее увидеть, нужно отключить шаблонное мышление и быстро сориентироваться.

Специалисты отмечают, что подобные упражнения активизируют работу мозга и помогают дольше поддерживать когнитивную активность. К тому же это хороший способ отвлечься от повседневного стресса.

Не переживайте, если не получилось сразу. Эти задачки как раз и нужны для того, чтобы "разогреть" мозг и научить его видеть больше. Чем чаще вы их разгадываете, тем легче будет находить подвохи в будущем. А вот и правильный ответ:

Убираем одну спичку из 9, чтобы она превратилась в 5. Эту спичку перекладываем к знаку "+", чтобы он стал цифрой 4.

