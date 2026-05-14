В Харькове срочно объявили желтую опасность: что происходит (инфографика)

В Харькове на сегодня, 14 мая, объявили повышенный уровень опасности.

Погода испортится не только в городе, но и по области уже в ближайшее время. Об этом предупреждает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"В ближайший час и до конца суток 14 мая по городу и области ожидается гроза", – сообщают синоптики.

Из-за непогоды введен I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове – прогноз на ближайшие дни

14 мая в Харьковской области ожидается облачная погода с кратковременными дождями. В дневные часы местами возможны грозы и слабый град. Ветер южного направления, 7–12 м/с. Температура днем по области +18°...+23°. В Харькове сегодня также прогнозируют кратковременный дождь, днем грозу и слабый град. Температура будет +19°...+21°.

15 мая в Харьковской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер 5–10 м/с. Температура воздуха ночью +8°...+13°, днем +15°...+20°.

16 мая сохранится облачная погода с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью температура составит +8°...+13°, днем +18°...+23°.

17 мая в Харьковской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями, кратковременные дожди и местами грозы. Ветер северный, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью +9°...+14°, а днем потеплеет до +21°...+26°.

18 мая ожидается переменная облачность. Местами возможны небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер усилится до 7–12 м/с. Температура ночью +9°...+14°, днем потеплеет до +21°...+26°.

