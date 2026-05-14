Атака россиян на Киев: количество раненых резко возросло, один человек погиб

В Дарницком районе после попадания обрушились конструкции многоэтажного дома. Сейчас там работают спасатели. Кроме того, в столице раздались новые мощные взрывы.

В результате массированной атаки россиян на Киев ранения получили 16 человек. Также стало известно об одном погибшем.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. По его данным, "на данный момент известно, что в результате атаки пострадало 16 человек.

"К сожалению, один человек погиб", – сообщил он.

Ранее мэр города Виталий Кличко сообщал о 11 раненых, 9 из которых были госпитализированы.

Кроме того, по данным ГСЧС, в Дарницком районе после попадания обрушились конструкции многоэтажного дома. На данный момент спасатели извлекли из-под завалов 10 человек.

"Проводятся аварийно-спасательные работы по поиску пострадавших", – добавили спасатели.

Также в ГСЧС сообщили, что кроме многоэтажки в Дарницком районе по другому адресу зафиксировано падение обломков на территорию АЗС.

Что касается других столичных районов, спасатели уточнили, что на Оболони зафиксировано падение обломков на открытую территорию и на трехэтажное здание паркинга и бизнес-центра.

"Также по другому адресу обломки повредили квартиру в жилом доме на 12 этаже и попали в 25-этажную недостройку, есть пострадавшие", – говорится в сообщении.

В Днепровском районе, по данным ГСЧС, в результате атаки произошло возгорание на крыше пятиэтажного жилого дома. Обнаружен один пострадавший.

Ситуация в Киевской области

Всю ночь Киевская область находилась под массированной вражеской атакой. По данным Киевской ОГА, в Бориспольском районе ранены 5 человек. Мужчину и женщину с осколочными ранениями госпитализировали в больницу, еще 3 женщинам оказали медицинскую помощь на месте.

Также в Фастовском районе травмирована женщина 1984 года рождения. Ей медицинская помощь была оказана на месте.

"На данный момент последствия атаки фиксируем в шести районах области. Во многих местах продолжается ликвидация пожаров", – уточнили в ОГА.

Напомним, воздушная тревога в Киеве и области продолжается.

Ночной удар по Украине

После 3 часов ночи россияне начали атаковать Киев. На город летели как ракеты, так и "Шахеды".

В настоящее время последствия фиксируются в ряде столичных районов.

