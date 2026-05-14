Туман является целой средой обитания и незаметно очищает воздух от загрязнений, - ученые

Туман является не стерильной суспензией капель воды, а настоящей средой обитания. Он содержит живые и растущие бактерии, некоторые из которых незаметно поглощают загрязнения в воздухе, пишет Earth.

Ученые из Аризонского государственного университета в своем исследовании рассказали, что они изучили, как ведут себя бактерии в воздушных потоках. Они выяснили, какие бактерии присутствуют в тумане и действительно ли они живы и растут внутри капель.

По словам ученых, менее одного процента отдельных капель тумана содержат бактерии. Это может показаться ничтожно малым, но туман содержит почти невообразимое количество капель, и когда их все сложить, картина меняется полностью.

"Если взять все капли вместе, концентрация бактерий такая же, как в океане", - заявил соавтор исследования Ферран Гарсия-Пичель.

Ученые отметили, что всего в одной капле туманной воды может содержаться около десяти миллионов бактерий. Они подчеркнули, что туман с точки зрения микроорганизмов примерно так же насыщен жизнью, как и море.

Во всех образцах выделялась одна группа: метилобактерии. Воздух, собранный до появления тумана, содержал их меньше, чем воздух, собранный после, что позволяет предположить, что туман активно способствует их распространению.

Исследователи поделились, что метилобактерии питаются простыми углеродными соединениями, в том числе формальдегидом - распространенным загрязнителем, который способствует образованию озонового смога.

Как бактерии очищают воздух

Ученые обнаружили, что бактерии становятся больше и делятся. Также они зметили, что бактерии в тумане используют формальдегид в качестве пищи для поддержания своего роста.

Команда обнаружила, что при высоких концентрациях формальдегид становится токсичным для самих бактерий, поэтому они расщепляют его на углекислый газ, чтобы сохранить безопасность своей среды обитания. Бактерии не просто поглощают загрязняющие вещества. Они очищают воздух, чтобы выжить, и тем самым делают его чище для всех остальных.

Проблемы сбора воды из тумана

В издании отметили, что сбор воды из тумана долгие годы считался отличным способом получить чистую воду в регионах с дефицитом воды. Часто он представлялся как чистый, природный источник.

Новое исследование показывает, что к этой воде следует относиться как к любой другой. Ученые призывают тестировать и очищать перед употреблением воду, полученную путем сбора из тумана.

Вода из тумана не стерильна. Она содержит живые бактерии, которые разлагают химические загрязнители, и пока никто точно не знает, что именно в ней находится и в каких концентрациях.

