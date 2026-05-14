Магнитная буря уже на подходе: названа точная дата, когда начнется шторм (график)

Ожидается, что эта магнитная буря не будет сильной.

Сегодня, 14 мая, магнитной бури еще не ожидается, а уже 15 числа должен начаться шторм. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По словам ученых, уровень геомагнитной активности в настоящее время спокойный. Выброс корональной массы, который произошел на Солнце ранее, пока не оказал существенного влияния на нашу планету. Несмотря на это, все еще, но сохраняется вероятность активных периодов 14 мая.

Ожидается, что 15 мая прибудет высокоскоростной поток солнечного ветра из большой корональной дыры на Солнце. Из-за этого перед выходными возможна магнитная буря уровня G1, - то есть слабая.

Предварительно, магнитная буря продлится и 16 мая.

Магнитные бури G1 - что важно знать

Магнитные бури уровня G1 считаются слабыми, однако даже они могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей. В такие дни некоторые жалуются на головную боль, усталость, скачки давления и проблемы со сном. Кроме того, возможны незначительные сбои в работе спутниковой связи и навигационных систем.

Специалисты советуют в период геомагнитной активности избегать переутомления, пить больше воды и соблюдать режим отдыха. Обычно бури класса G1 проходят без серьёзных последствий и длятся недолго.

