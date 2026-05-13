14 мая дожди и грозы в Украине продолжатся

В середине недели, 14 мая, украинцев ждет довольно свежая погода с дождями и грозами. Осадки ожидаются везде, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +7°, днем +18°, дождь.
- Во Львове в четверг будет переменная облачность. Ночью +3°, днем +19°.
- В Луцке будет переменная облачность, ночью +4°, днем +19°.
- В Ровно завтра переменная облачность, ночью +4°, днем +19°.
- В Тернополе 14 мая ночью +4°, днем +18°, переменная облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +4°, днем +18°.
- В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +3°, днем +19°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем будет +19°, переменная облачность.
- В Черновцах в четверг - переменная облачность, ночью +3°, днем +18°.
- В Виннице завтра будет +8°...+18°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в четверг ночью +5°, днем +18°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+18°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Черкассах завтра ночью +8°, днем +17°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +18°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +10°...+17°, дождь с грозой.
- В Одессе 14 мая - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +18°.
- В Херсоне в четверг ночью будет +10°, днем +19°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +18°, дождь с грозой.
- В Запорожье температура ночью +10°, днем +20°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +9°, а днем +18°, облачно с прояснениям, дождь с грозой.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +21°, дождь с грозой.
- В Днепре температура ночью будет +10°, днем +19°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +10°...+18°, дождь с грозой.
- В Краматорске завтра будет небольшая облачность, легкий дождь, температура ночью +13°, днем +22°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, легкий дождь, температура ночью +13°, днем +23°.
Какой праздник 14 мая, приметы погоды
14 мая - святого мученика Исидора. По приметам, если погода ясная и теплая, то и лето будет теплым, а если идет дождь - то и лето будет дождливым.