14 мая дожди и грозы в Украине продолжатся

Температура в большинстве областей ожидается от +15° до +20°.

В середине недели, 14 мая, украинцев ждет довольно свежая погода с дождями и грозами. Осадки ожидаются везде, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +7°, днем +18°, дождь.

Во Львове в четверг будет переменная облачность. Ночью +3°, днем +19°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +4°, днем +19°.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью +4°, днем +19°.

В Тернополе 14 мая ночью +4°, днем +18°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +4°, днем +18°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +3°, днем +19°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем будет +19°, переменная облачность.

В Черновцах в четверг - переменная облачность, ночью +3°, днем +18°.

В Виннице завтра будет +8°...+18°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг ночью +5°, днем +18°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+18°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черкассах завтра ночью +8°, днем +17°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +18°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +10°...+17°, дождь с грозой.

В Одессе 14 мая - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +18°.

В Херсоне в четверг ночью будет +10°, днем +19°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +18°, дождь с грозой.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +20°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +9°, а днем +18°, облачно с прояснениям, дождь с грозой.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +21°, дождь с грозой.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +19°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +10°...+18°, дождь с грозой.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, легкий дождь, температура ночью +13°, днем +22°.

В Северодонецке - небольшая облачность, легкий дождь, температура ночью +13°, днем +23°.

Какой праздник 14 мая, приметы погоды

14 мая - святого мученика Исидора. По приметам, если погода ясная и теплая, то и лето будет теплым, а если идет дождь - то и лето будет дождливым.

