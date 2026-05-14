14 мая является официальной памятной датой в Украине.

Дата 14 мая является официальным торжеством в Украине, посвященным героизму наших соотечественников. Для православных верующих это обыкновенный день, но о том, какой сегодня церковный праздник, будет интересно узнать католикам. А народные верования этой даты рассказывают о том, каких действий лучше избегать женщинам.

Какой сегодня праздник в Украине

14 мая проводится День памяти украинцев, которые спасали евреев во Второй мировой войне. В истории зафиксированы тысячи случаев, когда украинские семьи укрывали у себя евреев или усыновляли еврейских сирот. Рискуя жизнью, они проявили невероятное мужество и высочайшие моральные качества, поэтому для чествования их героизма выделена отдельная дата.

Данный праздник сегодня в Украине имеет не только торжественный характер, но и скорбный, ведь многие праведники поплатись жизнью за проявленное милосердие. Если нацисты обнаруживали случаи помощи евреям, то таких людей могли отправить в концлагерь или даже казнить.

Какой сегодня праздник в мире

Международный день чихуахуа 14 мая объединяет всех любителей этой крошечной породы. Его создатели подчеркивают, что эти собаки - не игрушки, а живые существа со своими потребностями и очень преданным характером. В честь события владельцы питомцев устраивают тематические встречи и вечеринки, а также делятся фотографиями со своими чихуахуа.

Другие всемирные праздники сегодня - День изобретения вазелина, День маленьких утят, День романтики в онлайне, День знаний о болезнях спинного мозга и День булочек.

Какой сегодня праздник церковный

В православии в сегодняшнюю дату проводятся богослужения в память про мученика Исидора Чудотворца и затворника Никиту Киево-Печерского. Исидоров день считается подходящим для посева огурцов.

У католиков отмечается большой праздник сегодня - Вознесение Господне. Верующие вспоминают, как Иисус вознесся в Царство Небесное через 40 суток после воскрешения, а его душа окончательно покинула землю. Аналогичное событие у православных будет 21 мая из-за разницы в подсчете даты Пасхи.

Какой сегодня праздник в народе

Древние люди не имели синоптиков в современном понимании, поэтому в предугадывании погоды полагались на приметы. Про эту дату говорили такое:

соловей поет - к потеплению и ясному небу;

если во время захода солнца нет туч, то май будет погожим;

на елке появились молодые зеленые шишки - пора сеять ячмень;

если день пасмурный и дождливый, то следующая зима ожидается суровой.

Наши предки посвящали сегодня праздник работе на огороде, посеву огурцов, зерна и гороха. В полях срывали целебные травы, из которых готовили домашний чай. Девушки плели венки из полевых трав.

Что нельзя делать сегодня

В праздник 14 мая не рекомендуется жаловаться на судьбу, неудачи и в целом погружаться в негативные мысли, иначе они могут стать материальными. Есть ещё особенный запрет для женского пола - нельзя заниматься рукоделием, иначе руки будут болеть. Также день считается неудачным для путешествий, а поездка может быть сопряжена трудностями.

