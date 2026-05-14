Трамп встретился с Си Цзиньпином в Пекине: о чем будут говорить

Президент США Дональд Трамп прибыл на площадь Тяньаньмэнь в Пекине и встретился с главой Китая Си Цзиньпином.
Первый за 9 лет визит главы Белого дома в Поднебесную освещают все мировые СМИ. Так, по данным CNN, Трамп высадился из автомобиля в самом центре китайской столицы, где у здания Большого зала народных собраний его встречал Си Цзиньпин. Он поприветствовал Трампа рукопожатием.
После обмена рукопожатиями началась церемония приветствия. Трамп и Си Цзиньпин прошлись по красной дорожке под звуки торжественной музыки.
С кем приехал Трамп
В поездке в Китай Трампа Трампа сопровождают члены его команды по нацбезопасности и экономике, включая госсекретаря США Марко Рубио, главу Пентагона Пита Хегсета, торгового представителя Джеймисона Грира и главу Минфина США Скотта Бессента.
Кроме чиновников с Трампом в Китай также поехали генеральные директора компаний, включая Дженсена Хуанга (Nvidia) и Тима Кука (Apple), а также руководителя Tesla и SpaceX Илона Маска.
О чем пойдет речь
Как сообщает CNN, в первый день 3-дневного визита лидеры проведут двухстороннюю встречу, после которой состоится визит в Храм Неба и государственный банкет.
Сегодня на встрече Трамп и Си Цзиньпин обсудят острые вопросы, в том числе технологии, торговлю, Иран и Тайвань.
Ожидается, что стороны подпишут ряд экономических соглашений в области авиации, энергетики и сельского хозяйства.
Визит Трампа в Китай: новости
О точных датах визита Дональда Трампа в Китай официально стало известно утром 11 мая. Министерство иностранных дел КНР опубликовало официальное подтверждение, сообщив, что по приглашению Си Цзиньпина президент США посетит Пекин с трехдневным визитом.
Ранее этот визит был отложен из-за военной операции США и Израиля против Ирана, которая началась в конце февраля.