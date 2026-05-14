Трамп встретился с Си Цзиньпином в Пекине: о чем будут говорить

Это первый за 9 лет визит президента США в Китай. Глава белого дома привез с собой Маска и Кука.

Президент США Дональд Трамп прибыл на площадь Тяньаньмэнь в Пекине и встретился с главой Китая Си Цзиньпином.

Первый за 9 лет визит главы Белого дома в Поднебесную освещают все мировые СМИ. Так, по данным CNN, Трамп высадился из автомобиля в самом центре китайской столицы, где у здания Большого зала народных собраний его встречал Си Цзиньпин. Он поприветствовал Трампа рукопожатием.

После обмена рукопожатиями началась церемония приветствия. Трамп и Си Цзиньпин прошлись по красной дорожке под звуки торжественной музыки.

С кем приехал Трамп

В поездке в Китай Трампа Трампа сопровождают члены его команды по нацбезопасности и экономике, включая госсекретаря США Марко Рубио, главу Пентагона Пита Хегсета, торгового представителя Джеймисона Грира и главу Минфина США Скотта Бессента.

Кроме чиновников с Трампом в Китай также поехали генеральные директора компаний, включая Дженсена Хуанга (Nvidia) и Тима Кука (Apple), а также руководителя Tesla и SpaceX Илона Маска.

О чем пойдет речь

Как сообщает CNN, в первый день 3-дневного визита лидеры проведут двухстороннюю встречу, после которой состоится визит в Храм Неба и государственный банкет.

Сегодня на встрече Трамп и Си Цзиньпин обсудят острые вопросы, в том числе технологии, торговлю, Иран и Тайвань.

Ожидается, что стороны подпишут ряд экономических соглашений в области авиации, энергетики и сельского хозяйства.

Визит Трампа в Китай: новости

О точных датах визита Дональда Трампа в Китай официально стало известно утром 11 мая. Министерство иностранных дел КНР опубликовало официальное подтверждение, сообщив, что по приглашению Си Цзиньпина президент США посетит Пекин с трехдневным визитом.

Ранее этот визит был отложен из-за военной операции США и Израиля против Ирана, которая началась в конце февраля.

