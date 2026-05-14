Как привычки родителей превращают детей в хулиганов: психологи назвали типичные ошибки

Антисоциальное поведение ребенка всегда является следствием неправильного воспитания.

Родители всегда стремятся воспитать добрых и отзывчивых детей, однако некоторые ошибки взрослых могут способствовать формированию хулиганского поведения у ребенка. Об этом говорится в публикации американского издания HuffPost.

Как пояснила клинический психолог Эмбер Торнтон, хулиганское поведение очень часто проистекает из внутренней неуверенности ребенка.

"Обычно дети издеваются над другими детьми, чтобы почувствовать себя сильнее или почувствовать больший контроль. Часто это происходит, когда дети чувствуют себя неуверенно или сомневаются в себе", – сказала Торнтон.

Эксперт подчеркнула, что риск агрессивного поведения возрастает, когда ребенок постоянно чувствует себя обесцененным или униженным в собственной семье. Речь идет не только о суровых наказаниях или криках, но и о, на первый взгляд, мелочах – саркастических шутках, высмеивании эмоций или постоянном игнорировании переживаний ребенка.

"Все это заставляет детей чувствовать себя беспомощными, незаметными, как будто они не имеют ценности. Тогда они пытаются найти это другими способами, часто – через издевательства над другими людьми", – пояснила психолог.

Торнтон также обратила внимание, что родители могут делать это неосознанно из-за усталости или эмоционального истощения. По ее словам, даже нехватка времени на общение с ребенком или неумение взрослых контролировать собственные эмоции способны негативно влиять на детское поведение.

Похожее мнение высказала консультант по психическому здоровью Анита Пауэлл. Она рассказала, что дети часто копируют модели поведения, которые ежедневно видят дома. Если в семье нормой являются крики, унижения, жесткое отношение или пренебрежение чувствами других, ребенок начинает воспринимать это как стандартную форму взаимодействия.

По словам Пауэлл, особенно важно, чтобы после конфликтов в семье происходили так называемые "восстановительные беседы", когда родители объясняют ребенку, почему определенное поведение было неправильным и как следует вести себя иначе.

"Дети должны четко понимать, как выглядит здоровое самовыражение, а как – нездоровое. Дети также должны знать, что у них есть безопасное пространство для выражения любых чувств без осуждения", – отметила эксперт.

Специалисты подчеркивают: если родители уже заметили у ребенка признаки буллинга, не стоит сразу реагировать только наказаниями. Торнтон советует сначала попытаться понять причины поведения ребенка и поговорить с ним без агрессии.

Психолог убеждена, что дети, которые чувствуют себя услышанными и имеют возможность безопасно говорить о своих эмоциях, значительно реже становятся хулиганами.

