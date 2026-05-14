Поражения на фронте и упадок экономики превращают Путина в параноика, - The Telegraph

Миф о непобедимой России рушится на глазах у Путина, и это его пугает.

Атмосфера внутри Кремля становится все более параноидальной на фоне неудач на фронте в Украине и нарастающих проблем в российской экономике. Об этом пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что имеющиеся данные свидетельствуют о существенном истощении российской военной машины после нескольких лет наступательных операций и больших потерь.

По информации американского Института изучения войны, в апреле российская армия впервые со времен украинской операции в Курской области в августе 2024 года потеряла больше территории, чем оккупировала. Да и в целом за последние шесть месяцев российские войска захватили значительно меньше территорий, чем за аналогичный период годом ранее.

The Telegraph пишет, что если нынешние темпы наступления сохранятся, России понадобятся десятилетия для полного захвата Донбасса, который Кремль называет ключевым условием любого мирного соглашения. При этом, как объясняют аналитики, в обозримой перспективе эта ситуация принципиально не изменится, поскольку доминирование дронов в воздухе не дает России возможности реализовать свое численное превосходство и осуществить стратегический прорыв где-либо на фронте.

В публикации отмечается, что российская армия страдает от проблем с логистикой и связью на фронте, а ее потери уже достигают астрономических значений. По подсчетам независимых российских журналистов, Россия потеряла только погибшими более 350 тысяч солдат. При этом темпы набора новых контрактников уже не компенсируют потери.

На этом фоне ощущаются все больше проблем в российской экономике. The Telegraph пишет, что в первом квартале 2026 года экономика РФ сократилась на 0,3% на фоне падения доходов от нефти и газа и ослабления деловой активности.

Учитывая эти военные проблемы и экономические неурядицы, "атмосфера в Кремле становится все более параноидальной", говорится в публикации. Журналисты ссылаются на недавно опубликованный отчет разведки одной из европейских стран, в котором утверждается, что Путин проводит значительную часть времени в бункерах, избегает использования устройств с доступом к интернету и почти полностью сосредоточился на ежедневных военных совещаниях.

Несмотря на это, украинские военные предупреждают, что говорить о скором крахе России пока рано. Командиры ВСУ предполагают, что Москва может готовить новые наступательные операции с наступлением более сухой погоды. Однако, как подытоживает издание, образ "неумолимой российской силы и неограниченных человеческих ресурсов", который Путин годами пытался демонстрировать миру, постепенно начинает разрушаться.

Война в Украине: стратегическое измерение

Как писал УНИАН, огромная территория, которая была стратегическим козырем России в войнах на протяжении нескольких столетий, теперь превратилась в стратегическую уязвимость. России остро не хватает систем ПВО, чтобы прикрыть всю свою территорию от украинских атак.

Также мы рассказывали, что режим прекращения огня, который десятилетиями был важным инструментом на пути к прекращению многочисленных вооруженных конфликтов, сегодня превратился в дипломатический фарс и больше не работает, как надо. Главный вклад в это внес президент США Дональд Трамп.

