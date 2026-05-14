США теряют стратегическое преимущество над Китаем, – аналитик Foreign Affairs

В Вашингтоне опасаются усиления позиций Пекина после сделки Трампа и Си.

Американская внешняя политика в отношении Китая переживает глубокую трансформацию, которая может надолго изменить баланс сил между двумя державами. Об этом пишет старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Генриетта Левин в аналитическом материале для Foreign Affairs.

По ее оценке, после торговой войны 2025 года Пекин сумел не только избежать серьезного стратегического поражения, но и фактически получить возможность влиять на американские решения в сфере экспортного контроля и технологий. Автор считает, что администрация президента США Дональда Трампа постепенно смещает акцент с системного сдерживания Китая на попытку сохранить личные договоренности с лидером КНР Си Цзиньпином.

По данным автора, переломным моментом стала торговая конфронтация начала 2025 года. После введения США жестких тарифов и ограничений Китай ответил блокировкой поставок редкоземельных металлов и критически важных минералов, что ударило по американской промышленности. В результате Вашингтон был вынужден искать пути деэскалации.

Видео дня

Автор утверждает, что достигнутые позже договоренности, оформленные на саммите в южнокорейском Пусане, стали серьезной уступкой со стороны США. Пекин временно ослабил ограничения на экспорт редкоземельных ресурсов, а Вашингтон, как утверждается, отказался от ряда новых экспортных ограничений против китайских структур и фактически согласился координировать часть мер с учетом позиции Китая.

В статье подчеркивается, что ранее экспортный контроль использовался США как инструмент против китайских военных программ, поставок технологий двойного назначения, поддержки России и нарушений прав человека. Теперь же, по мнению автора, Китай получил возможность косвенно влиять на то, как именно Вашингтон применяет подобные механизмы.

Американо-китайская дипломатия

Отдельное внимание автор уделяет изменению самого стиля американо-китайской дипломатии. Если раньше Вашингтон пытался отделять экономические вопросы от тем безопасности – Тайваня, Южно-Китайского моря и военного присутствия США в Азии, – то сейчас администрация Трампа рассматривает почти все вопросы как часть единого переговорного пакета.

В материале говорится, что Пекин может использовать стремление Трампа к демонстративно "теплым" отношениям с Си Цзиньпином для получения уступок по Тайваню. В частности, китайская сторона, по мнению автора, заинтересована в том, чтобы Вашингтон смягчил риторику относительно независимости острова и сократил политическую поддержку Тайбэя.

Публичная риторика и реальность

При этом Левин отмечает противоречие между публичной риторикой и действиями США. Несмотря на заявления о возможном "G-2" партнерстве с Китаем, американские военные продолжают усиливать присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, проводить операции в Тайваньском проливе и расширять сотрудничество с союзниками – прежде всего с Филиппинами и Японией.

По мнению автора, такая двойственность повышает риск ошибок и опасных просчетов. Пекин может решить, что США не готовы жестко защищать своих союзников, тогда как американская военная активность на практике остается высокой.

В статье подчеркивается, что Китай все увереннее чувствует себя в отношениях со США и может стать более агрессивным в вопросах Тайваня и Южно-Китайского моря. В этом случае Вашингтон окажется перед сложным выбором: либо идти на конфронтацию и рисковать конфликтом, либо постепенно терять влияние в регионе.

Визит Трампа в Китай

Напомним, 13 мая президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин с трехдневным государственным визитом, у него запланирована встреча с китайским лидером Си Цзиньпином. В поездке Трампа сопровождают руководители крупнейших американских компаний, включая главу Tesla и SpaceX Илона Маска, главного исполнительного директора Apple Тима Кука и главного исполнительного директора NVIDIA Дженсена Хуанга. В последний раз Трамп посещал Китай в 2017 году.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите Бухарестской девятки прокомментировал поездку Трампа в КНР и выразил свои ожидания от запланированной встречи. Украинский лидер надеется, что на повестке дня будет вопрос о прекращении агрессии РФ против Украины.

