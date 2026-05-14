В сарае нашли культовый спорткар Porsche 70-х с 'потерянной' историей (фото)

Владелец хранил автомобиль в сарае последние 30 лет.

В старом сарае обнаружили заброшенный раритетный спорткар Porsche 911. В Supercar Blondie рассказали об этом автомобиле.

Спорткар обнаружил пользователь Reddit под ником P1800R. Он поделился, что нашел автомобиль в старом сарае.

Пользователь отметил, что у этого Porsche 911 нет видимого VIN (идентификационный номер транспортного средства), а его двери закрыты.

"Семейный сарай, владелец хранил его здесь последние 30 лет. Насколько известно, ближайших родственников нет. Последний раз с владельцем связывались 10 лет назад. Двери заперты, поэтому VIN не виден, но на шинах есть код DOT от 1978 года", - написал P1800R.

Другие пользователи предположили, что в сарае находится модифицированный Porsche 911 SC/Carrera с деталями в стиле версии Turbo, такими как широкий кузовной обвес и массивное антикрыло.

В издании отметили, что этот автомобиль стоит немалых денег даже в таком виде. Если же спорткар отреставрируют, он станет еще дороже.

В США нашли очень редкую версию Volkswagen Beetle

Ранее механики из США нашли очень редкую версию одной из самых популярных моделей авто в истории. Речь идет о культовом Volkswagen Beetle (Käfer) в модификации Epilogue Edition.

Volkswagen Beetle Epilogue Edition 1979 года, который выпускался исключительно в кузове кабриолет для рынка США. Всего было выпущено около 900 таких автомобилей.

