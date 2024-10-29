Red Dead Redemption вышла на ПК – в Украине цена на игру одна из самых высоких в мире

Культовому ковбойскому экшену понадобилось каких-то 14 лет, чтобы заглянуть на популярную платформу.

Red Dead Redemption и ее дополнение в стиле зомби-хоррор, Undead Nightmare, официально вышли на ПК. Культовому ковбойскому экшену понадобилось каких-то 14 лет, чтобы заглянуть на популярную платформу.

ПК-версия Red Dead Redemption получила несколько технических улучшений. В ней реализовали поддержку 4K, 144 Гц и сверхшироких мониторов. Также в настройках можно выбрать апскейлеры Nvidia и AMD для повышения производительности.

Примечательно, что системные требования к порту Red Dead Redemption на ПК оказались выше, чем ко второй части:

Минимальные системные требования:

Процессор — Intel Core i5-4670 или AMD FX-9590

Видеокарта — GeForce GTX 960 или Radeon R7 360

Оперативная память — 8 ГБ

Место на накопителе — 12 ГБ

Рекомендованные системные требования:

Процессор — Intel Core i5-8500 или AMD Ryzen 5 3500X

Видеокарта — RTX 2070 или Radeon RX 5700 XT

Оперативная память — 8 ГБ

Место на накопителе — 12 ГБ

Рекомендуется SSD

В переиздание Red Dead Redemption вошла оригинальная сюжетная кампания и дополнение Undead Nightmare, которое рассказывает о том, как главный герой, Джон Марстон, ищет лекарство от эпидемии зомби-вируса. А вот многопользовательские режимы не поддерживаются.

Red Dead Redemption доступна в Steam и Epic Games Store. Цена составляет 2199 грн. Согласно SteamDB, в украинском Steam цена на игру одна из самых высоких в мире. Пользователи считают, что за проект, выпущенный 14 лет назад, даже с учетом некоторых улучшений, запрашивать такую цену – это слишком.

Для сравнения, свежие релизы в лице Dragon Age: The Veilguard и Silent Hill 2 Remake в украинском Steam стоят 1300-1500 грн. А авторы хитовой Hades 2 и вовсе снизили цену на игру для украинских геймеров через неделю после релиза.

Надежный инсайдер говорит, что анонс Nintendo Switch 2 стоит ждать "со дня на день". Впрочем, в продажу она поступит только весной 2025 года.

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