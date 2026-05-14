По словам исследователей, уже в ближайшем будущем мир может радикально пересмотреть подход к борьбе с комарами.

Чеснок издавна известен как природное средство против насекомых, но недавние исследования показывают, что его эффект может быть даже сильнее, чем считалось ранее. О том, что по этому поводу говорит современная наука и как избавиться от комаров ночью в домашних условиях, передают эксперты из PhysOrg.

Чего боятся комары в домашних условиях – новое научное открытие

По данным исследования из журнала Cell, отдельные соединения в чесноке могут не только отпугивать мух и комаров, но и нарушать их способность к размножению. После воздействия таких веществ у насекомых снижается активность спаривания и откладывания яиц, что может стать основой для разработки доступных и экологичных средств борьбы с вредителями.

Началось все с необычного эксперимента: исследователи изучали поведение комаров и предположили, что некоторые фрукты или овощи могут влиять на их репродуктивную активность. Для проверки этой идеи ученые купили несколько десятков разных продуктов, сделали из них пюре и предложили мушкам своеобразный "шведский стол".

Результат оказался неожиданным: ни один продукт не усилил спаривание, зато чеснок полностью остановил его. Более того – насекомые переставали откладывать яйца.

Тогда ученые решили выяснить, что именно вызывает такой эффект, и оказалось, что комары на дух не переносят именно вкус чеснока, тогда как запах здесь почти не играет роли. Но как же тогда сделать средство от комаров своими руками? – разберемся ниже.

Как сделать так, чтобы комары не кусали ночью – практический вывод

Позже исследователи выделили вещество, ответственное за такой эффект. Им оказался диаллилдисульфид – соединение, которое уже используется в пищевой промышленности и различных косметических добавках. После контакта с ним у мух и комаров включается реакция избегания, а их репродуктивное поведение подавляется.

Особенно важным открытие стало потому, что чеснок подействовал в том числе и на комаров из опасных для человека видов – переносчиков таких заболеваний, как желтая лихорадка, лихорадка денге и вирус Зика.

Иными словами, самое эффективное средство от комаров дома – это обыкновенный чесночный крем или другие продукты с добавлением экстракта чеснока, даже без характерного запаха.

Авторы исследования считают, что их метод поможет искать новые натуральные средства против вредителей среди обычных растений и сельскохозяйственных культур, поскольку такие вещества могут стать более безопасной альтернативой химическим инсектицидам.

К тому же, зная, как избавиться от комаров ночью, вы не только улучшите свой сон, но и снизите риск аллергических реакций и других неприятных последствий укусов.

