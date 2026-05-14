Трамп оставил Венсу секретное письмо на случай своей смерти: в Белом доме раскрыли подробности

В Овальном кабинете хранятся инструкции для вице-президента США Джей Ди Венса на случай, если ему вдруг придется стать преемником президента Дональда Трампа. Об этом рассказал заместитель помощника президента Себастьян Горка в интервью, пишет Fox News.

"В ящике стола Resolute лежит письмо, адресованное вице-президенту, если с ним (Трампом, – ред.) что-то случится... У нас есть протоколы, поверьте мне. Не те, которые я могу обсуждать, но у нас есть протоколы", – сказал Горка.

В то же время заместитель помощника президента выразил сомнение в том, что иностранный враг попытается устранить президента, который посещает важный саммит в Пекине.

"Все хотят признания от этого человека. Это самый влиятельный человек, которого мы видели со времен таких людей, как Эйзенхауэр. Не так ли? Это человек, с которым все хотят сидеть за одним столом, посещать государственный ужин, получать признание", – отметил Горка.

Угрозы жизни Трампа

Как сообщал ранее УНИАН, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о двух попытках Ирана убить Трампа. По словам израильского лидера, Тегеран годами вел себя как главный "хулиган" мира. Нетаньяху уверен, что руки иранских властей запятнаны кровью тысяч американцев. По его мнению, опасность никуда не исчезла, ведь планы в отношении Трампа у них до сих пор в силе.

Также мы рассказывали, что 26 апреля на торжественном ужине Трампа с представителями СМИ произошла стрельба: мужчина открыл огонь из дробовика по сотрудникам службы безопасности. Президент и первая леди Мелания Трамп были срочно выведены агентами Секретной службы. Подозреваемого, которого Трамп назвал "больным человеком", арестовали.

