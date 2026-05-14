В Словакии неожиданно заявили, что будут поставлять Украине больше боеприпасов

Пеллегрини рассказал, что Словакия стала одним из основных производителей боеприпасов в рамках НАТО.

Словакия поставляет боеприпасы Украине "миллионными" объемами, и это количество в будущем продолжит расти. Об этом заявил президент страны Петер Пеллегрини после встречи представителей Бухарестской девятки, пишет Teraz.

По его словам, Словакия активно инвестирует в производство оружия, и военно-промышленный комплекс сейчас составляет почти 3% ВВП страны. Благодаря этому, говорит Пеллегрини, Словакия стала одним из основных производителей боеприпасов в рамках НАТО.

Он заявил, что страна на коммерческой основе поставляет боеприпасы Украине "миллионными" объемами, и "это число будет продолжать расти в будущем". Он также назвал Украину страной с лучшими знаниями современной войны. По его мнению, Киев может предложить свои разработки и опыт соседним странам, в том числе Словакии.

Также Пеллегрини сказал, что НАТО является и будет единым, несмотря на то, что между странами-членами и Соединенными Штатами существует напряженность.

"Конечно, существует необходимость укрепить европейский столп в рамках НАТО не как отдельное образование, а усилить ответственность за оборону и укрепить наши возможности защищаться в рамках НАТО. Что, конечно, также связано с необходимостью увеличения расходов на оборону", – сказал он.

Позиция Словакии по поддержке Украины

Ранее УНИАН сообщал, что власти Словакии подтвердили отказ от военной поддержки Украины. В частности, Педдегрини подчеркнул, что Братислава не будет военно поддерживать Украину, а также не будет отправлять своих военных. Кроме того, президент Словакии сообщил, что его страна не будет участвовать в гарантиях по кредиту Украины со стороны Европейского Союза на 90 млрд евро.

Также президент Словакии заявлял, что передача истребителей МиГ-29 Украине предыдущим правительством была ошибкой. Он напомнил, что когда был премьер-министром, распорядился сохранить словацкие истребители МиГ-29 до того момента, пока их не заменят новые американские самолеты F-16. Пеллегрини не согласился с утверждением предыдущей правительственной коалиции, что истребители МиГ-29 были лишь кучей металлолома.

