Как понять, что батареи после зимы пора менять: эксперт назвал признаки повреждений и цены

Он отметил, что стоимость зависит от нескольких факторов, в частности от бренда, металла и покрытия.

После отопительного сезона 2025–2026, который в столице сопровождался перебоями с отоплением и сливом воды, многие киевляне столкнулись с перемерзанием труб. Вице-президент, директор научно-технического центра Академии строительства Украины Иван Перегинец рассказал УНИАН, какие признаки свидетельствуют об опасном состоянии радиаторов, нужно ли проверять трубы вместе с батареями и когда лучше проводить ремонт или замену.

Нужно ли менять батареи после зимы, если были перебои с отоплением или перемерзали трубы? Как понять, что они уже опасны?

По словам специалиста, после зимы, особенно если были перебои с отоплением, слив воды из системы или перемерзание труб, обязательно нужно проверить состояние батарей и всей системы отопления. Также такую проверку нужно проводить перед началом следующего отопительного сезона – то есть в идеале 2 раза в год, независимо от того, были ли форс-мажоры или нет.

Он пояснил, что ответственность за состояние инженерных сетей в квартире или частном доме в первую очередь лежит на владельце жилья. Если речь идет о многоквартирном доме, то часть ответственности также несут ОСМД или управляющая компания, которые обслуживают дом.

Видео дня

"К инженерным сетям нужно относиться так же ответственно, как и к собственному здоровью. Мы же регулярно ходим к врачу на осмотры или лечим зубы. Так же нужно контролировать состояние труб, батарей и системы отопления, особенно после сложного отопительного сезона. И желательно, чтобы проверку проводили профессиональные сантехники или специализированные компании, потому что есть много технических нюансов: нужно убедиться, что система герметична, нет повреждений и правильно работают клапаны для спуска воздуха. Иначе из-за завоздушивания батареи могут работать неправильно или вообще не прогреваться", – отмечает эксперт.

Признаками повреждений могут служить подтекания, ржавчина, трещины, вздутие металла, неравномерный нагрев батарей или полное отсутствие тепла.

Перегинец объяснил, что сантехники проводят так называемое опрессование системы – подают воду под давлением и проверяют, нет ли протечек или повреждений. Если где-то есть утечка, специалисты оценивают, можно ли батарею отремонтировать: подлатать или заменить секцию. Если нет, тогда рекомендуют полную замену.

Для частных домов и квартир такие проверки проводятся отдельно для каждого домохозяйства. Если же речь идет о многоквартирных домах, бизнесе или объектах социальной инфраструктуры, то проверки должны осуществляться на уровне внутридомовых сетей.

Какие батареи лучше устанавливать сейчас в квартире, чтобы они выдержали и морозы, и перепады давления?

Специалист пояснил, что для современных систем отопления лучше всего использовать пластиковые трубы, ведь они меньше засоряются и не зарастают внутри, как металлические.

По его словам, при выборе батарей стоит ориентироваться прежде всего на соотношение цены и качества: более качественные модели дольше служат, лучше выдерживают перепады давления, реже забиваются и легче промываются. Поэтому сегодня преимущественно используют алюминиевые, биметаллические или стальные.

Сколько стоит замена батарей в квартире в Киеве и от чего зависит цена?

Перегинец отметил, что стоимость батарей зависит сразу от нескольких факторов: бренда, качества материалов, толщины металла, а также качества покрытия. По его словам, внешне радиаторы могут выглядеть почти одинаково, но разница в цене между ними иногда достигает 20–100%. Именно поэтому он советует выбирать батареи вместе со специалистами, которые проводят диагностику системы и могут подобрать оптимальный вариант под нужды и бюджет.

Сейчас на рынке столицы цены на бюджетные стальные модели начинаются примерно от 2500 грн, на более качественные биметаллические радиаторы – в диапазоне 3500–8000 грн. Что касается замены – в среднем мастера просят около 2500 грн за замену одной батареи без серьезной переделки системы. Если же нужно демонтировать старый радиатор, установить краны, частично или полностью заменить трубы, цена может достигать 3000–6000 грн за одну точку.

"Но на батареях не стоит слишком экономить, это стратегический элемент системы отопления. Если дешевые межкомнатные двери можно без проблем заменить через несколько лет, то с радиаторами ситуация иная. Либо вы, условно, покупаете батарею за 5 тысяч грн, которая прослужит 5 лет, либо за 10 тысяч ту, что прослужит 20 лет. В итоге последняя фактически обойдется вам дешевле", – пояснил он.

Что делать, чтобы батареи не прорвало зимой, если снова будут отключения отопления?

Главный способ избежать прорыва батарей зимой – это регулярная проверка и правильная работа всей системы отопления, говорит Перегинец. По его словам, существуют регуляторы давления и другие элементы, которые помогают контролировать подачу теплоносителя, однако многое зависит от самой системы отопления и давления, которое подается в сеть.

В многоквартирных домах это зависит от централизованной системы, а в частных – от того, насколько правильно настроено индивидуальное отопление.

Эксперт советует вести своеобразный "технический паспорт" жилья: знать, какая установлена система отопления, какие трубы, счетчики, электрика, сантехника и прочее оборудование, чтобы контролировать состояние коммуникаций и вовремя замечать проблемы.

"Если во время, так сказать, первичной проверки становится понятно, что проблему самостоятельно решить не удастся, – то сразу обращаться к специалистам. Желательно в таком случае иметь проверенного мастера, так же как семейного врача", – посоветовал он.

Можно ли менять батареи самостоятельно, или это обязательно делать через мастера и согласовывать с ЖЭКом/ОСМД?

Перегинец отметил, что заменять батареи самостоятельно нежелательно, даже если человек обладает техническими знаниями. В большинстве случаев такие работы нужно согласовывать с ЖЭКом, ОСМД или управляющей компанией.

"Все зависит от типа системы отопления. Если система последовательная и теплоноситель проходит через квартиру дальше по стояку, самостоятельно перекрывать ее нельзя. Если же в квартире отдельное подключение с краном, батареи можно перекрыть и заменить с помощью специалиста", – пояснил он.

Впрочем, даже в таком случае жильцы должны уведомить об замене управляющую компанию, ведь новые радиаторы могут иметь другую мощность или объем, а это влияет на баланс всей системы отопления дома.

Когда лучше всего менять батареи – сейчас, летом, или можно отложить до осени?

Специалист советует не откладывать замену или ремонт батарей до осени. По его словам, лучше всего решать такие проблемы сразу после завершения отопительного сезона.

"Есть правило: подготовка к новому отопительному сезону начинается сразу после завершения предыдущего. Поэтому чем раньше устранить неисправность, тем, во-первых, дешевле это будет. А во-вторых, в случае появления дополнительных проблем останется достаточно времени, чтобы их исправить", – подчеркнул эксперт.

Есть ли смысл менять только батареи, или после такой зимы нужно проверять и трубы в квартире?

Эксперт отметил, что при замене батарей стоит обязательно обращать внимание и на состояние труб. По его словам, старые металлические трубы со временем "зарастают" изнутри, из-за чего их проходной диаметр уменьшается. В результате повышается давление в системе, что может приводить к протечкам, свистам или ухудшению теплопередачи.

справка Иван Перегинец Директор научно-технического центра Академии строительства Украины, кандидат технических наук. Иван Иванович Перегинец, директор научно-технического центра Академии строительства Украины, основная деятельность которого - исследования и экспериментальные разработки в сфере естественных и технических наук. Является руководителем проекта Optima House

Вас также могут заинтересовать новости: