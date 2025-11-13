Компания откладывает следующее поколение карманного ПК, ожидая по крайней мере 50%-ного скачка в производительности.

Вчера Valve представила сразу три игровых гаджета: мини-ПК Steam Machine с упором на гейминг, VR-гарнитуру Steam Frame и переработанный геймпад Steam Controller. Судя по комментариям в соцсетях, для полного счастья фанатам компании не хватило анонса Steam Deck 2.

Представители Valve в интервью IGN прямо подтвердили: следующая версия Steam Deck не будет выпущена в ближайшее время, поскольку на рынке нет подходящего "железа", чтобы обеспечить действительно ощутимый скачок в производительности и эффективности.

"Мы не собирается выпускать устройство с производительностью на 20%, 30% или даже 50% выше нынешнего. Мы хотим чего‑то более существенного", – заявил один из инженеров Valve.

Таким образом, хотя у Valve уже есть "довольно хорошее представление" о том, каким будет наследник Steam Deck, игрокам придется подождать пару лет, пока мобильные процессоры AMD или других компаний не достигнут требуемого баланса мощности и эффективности.

Это заявление может стать разочарованием для некоторых игроков, учитывая возможности стареющего Steam Deck. Карманный компьютер был выпущен в феврале 2022 года, а OLED-модель – в ноябре 2023. Недавнее тестирование лаборатории Digital Foundry показало, что Steam Deck уже не справляется с запуском современных ААА-игр.

Что касается Steam Machine, это компактный ПК для игры на телевизоре, который работает под управлением SteamOS. Обещают, что на нем можно запускать часть игр в 4K/60 fps благодаря дискретной видеокарте от AMD.

По сути, Valve опередила Microsoft: по инсайдерским данным, следующий Xbox будет полноценным игровым ПК на базе ОС Windows, сохраняя при этом привычный консольный интерфейс.

