Новый патент Sony демонстрирует потенциальный геймпад PlayStation 6 без кнопок

В сети обратили внимание на одну из новых патентных заявок Sony, которая показывает концепт возможного контроллера для PlayStation 6, кардинально отличающегося от всех предыдущих геймпадов компании. Подробностями о патенте поделились в Insider Gaming.

Согласно документу, устройство полностью обходится без традиционных физических кнопок, стиков и триггеров – все элементы управления реализованы через сенсорные поверхности, которые адаптируются под хват руки игрока.

Утверждается, что такая безкнопочная конструкция может работать по принципу касаний в мобильных играх, причем расположение виртуальных кнопок будет динамически меняться в зависимости от положения пальцев и ладоней. Для распознавания движений и более точной регулировки будут применяться упоминаемые в патенте "якоря".

Также в документе говорится о поддержке жестов вроде свайпов и щипков – то же, что уже частично реализовано в трекпаде DualSense PS5.

Реакция геймеров на такие потенциальные изменения оказалось достаточно сдержанная. Многие отметили, что отсутствие физической тактильной отдачи и привычных кнопок может негативно сказаться на управлении, несмотря на наличие тактильной обратной связи. Опыт показывает, что обычные стики и кнопки по-прежнему остаются предпочтительным выбором для большинства игроков.

Возможно, что Sony использует наработки патента для создания гибридного DualSense с улучшенным сенсорным трекпадом и дополнительными классическими элементами управления либо предложит такой инновационный геймпад как дополнительный вариант для людей с особыми потребностями.

По слухам, Sony продлит жизненный цикл PS5, а выход следующего поколения задержится "сильнее, чем ожидалось". Если раньше прогнозы указывали на середину десятилетия, то теперь запуск PS6 смещается к 2028–2029 годам.

