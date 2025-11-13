Акция проходит в EGS и продлится до вечера 20 ноября.

В Epic Games Store решила порадовать своих пользователей сразу тремя бесплатными играми. До вечера 20 ноября в магазине можно забрать пошаговую стратегию в духе "Героев", "роглайт"-платформер и тактический шутер от первого лица.

Songs of Silence – стратегия в духе Heroes of Might and Magic и Total War, но с карточными механиками. Визуальный стиль игры выполнен в духе ар-нуво, а музыку к ней написал композитор Final Fantasy Хитоси Сакимото.

ScourgeBringer – 2D "роглайт"-платформер, действие которого разворачивается в постапокалиптическом мире. Поигравшие описывают игру как смесь Celeste и Hyper Light Drifter, в Steam 88% положительных отзывов.

Zero Hour – тактический шутер от первого лица, который сочетает PvP-миссии и PvE-задания в сквадах. Разработчики вдохновлялись такими хитами, как SWAT 4 и Rainbow Six Siege.

На следующей неделе в Epic Games Store можно будет забрать всего одну игру: пошаговый роуглайк Zoeti. Акция продлится до 27 ноября.

