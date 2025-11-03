Steam назвал самую популярную конфигурацию геймерского ПК осенью 2025 года

На первую строчку среди видеокарт вернулась RTX 3060, а все больше геймеров переходят на Windows 11.

В магазине Steam обновили статистику по "железу" пользователей. Valvе регулярно проводит опросы, чтобы определить, какие комплектующие наиболее популярны среди геймеров.

Согласно данным за октябрь 2025 года, Nvidia RTX 3060 неожиданно вернула звание самой популярной видеокарты – ее доля составляет 4,47%. Ноутбучная RTX 4060 опустилась на вторую строчку с 4,3%. Следом идет десктопная RTX 4060 с 4,17%.

Также отмечается, что видеокарты Nvidia RTX 50 постепенно становятся все популярнее. Так, RTX 5070 уже установлена в 1,88% игровых ПК, RTX 5060 – в 1,3%, а доля RTX 5060 Ti выросла до 1%.

Что касается другого оборудования, 57% компьютеров, зарегистрированных в Steam, используют процессоры Intel. На AMD приходится 43%. При этом ПК-юзеры постепенно отказываются от использования 6-ядерных чипсетов и переходят на 8-ядерные.

Windows 10 резко потеряла в популярности в сравнении с Windows 11. Более 63% геймеров уже перешли на более актуальную OC Microsoft. В то же время доля Linux-геймеров впервые превысила 3%.

Самая популярная ПК сборка по версии Steam выглядит так:

Ранее эксперты выбрали 5 бюджетных процессоров, которые подойдут для игрового ПК. Так, при бюджете до 100 долларов Core i3 14100F предлагает лучшую производительность по показателю "цена за 1 fps".

УНИАН сообщал, что видеокарты, процессоры и другая техника скоро могут сильно подорожать. Администрация Трампа собирается привязать пошлины на импортную электронику к числу чипов в ней.

