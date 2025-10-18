Глен Скофилд считает, что EA может пересмотреть отношение к серии после выхода компании с биржи.

Создатель серии Dead Space Глен Скофилд заявил, что недавно снова предлагал Electronic Arts вернуться к разработке Dead Space 4.

Как разработчик рассказал IGN, он был готов собрать команду Visceral Games и сэкономить компании до 40 миллионов долларов, используя материалы и наработки, созданные Motive Studio для ремейка 2023 года. Однако EA отклонила идею.

Неясно, идёт ли речь о том же предложении, о котором Скофилд упоминал ещё в прошлом году, или он пытался связаться с издателем повторно уже в 2025 году.

Видео дня

Тем не менее, разработчик не теряет надежды. Он отметил, что после недавнего выкупа EA инвесторами за 55 миллиардов долларов может появиться новый шанс:

"Посмотрим, что будет. Не знаю, в каком сейчас настроении EA. Думаю, они не заработали на ремейке Dead Space. Этой серии нужно развитие: фильмы, сериалы, разные форматы. Но я всё же оптимист, возможно, кто-то новый выкупит права на франшизу".

По информации инсайдеров, EA действительно почти не получила прибыли от ремейка первой части, из-за чего предложение Motive о ремейке Dead Space 2 было отклонено, а вся серия вновь отправлена в заморозку.

Ситуация может измениться после смены владельцев. Из-за долгов EA, вероятно, придётся сокращать расходы, включая продажу отдельных франшиз и студий. Аналитики считают, что компания сосредоточится на своих самых прибыльных сериях вроде Battlefield и спортивных симуляторов, тогда как одиночные проекты могут оказаться под угрозой.

Ранее мы рассказывали, что Глен Скофилд поделился, почему The Callisto Protocol не получилась. Скофилд жалеет, что не перенёс релиз проекта.

Вас также могут заинтересовать новости: