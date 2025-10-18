Создатель серии Dead Space Глен Скофилд заявил, что недавно снова предлагал Electronic Arts вернуться к разработке Dead Space 4.
Как разработчик рассказал IGN, он был готов собрать команду Visceral Games и сэкономить компании до 40 миллионов долларов, используя материалы и наработки, созданные Motive Studio для ремейка 2023 года. Однако EA отклонила идею.
Неясно, идёт ли речь о том же предложении, о котором Скофилд упоминал ещё в прошлом году, или он пытался связаться с издателем повторно уже в 2025 году.
Тем не менее, разработчик не теряет надежды. Он отметил, что после недавнего выкупа EA инвесторами за 55 миллиардов долларов может появиться новый шанс:
"Посмотрим, что будет. Не знаю, в каком сейчас настроении EA. Думаю, они не заработали на ремейке Dead Space. Этой серии нужно развитие: фильмы, сериалы, разные форматы. Но я всё же оптимист, возможно, кто-то новый выкупит права на франшизу".
По информации инсайдеров, EA действительно почти не получила прибыли от ремейка первой части, из-за чего предложение Motive о ремейке Dead Space 2 было отклонено, а вся серия вновь отправлена в заморозку.
Ситуация может измениться после смены владельцев. Из-за долгов EA, вероятно, придётся сокращать расходы, включая продажу отдельных франшиз и студий. Аналитики считают, что компания сосредоточится на своих самых прибыльных сериях вроде Battlefield и спортивных симуляторов, тогда как одиночные проекты могут оказаться под угрозой.
