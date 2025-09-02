Нейросети используются в разработке игр Blizzard, но в очень ограниченном количестве сфер.

Blizzard не отрицает, что пользуется ИИ, но делает это в очень ограниченных сферах. В интервью Eurogamer разработчики World of Warcraft и Overwatch 2 рассказали, что искусственный интеллект помогает им убирать рутину, но не заменяет творчество.

Габриэль Гонсалес, ведущий художник визуальной разработки WoW, отметил, что технология применяется для "мелкой возни", например подгонки шлемов под разные расы персонажей с необычными ушами или рогами:

"Философия в том, чтобы освободить команде больше времени для креатива, а не тратить его на скучные задачи".

Директор по дизайну WoW Мария Гамильтон добавила, что искусственный интеллект не способен писать истории, которые по-настоящему цепляют игроков, а вот в качестве помощника для талантливых творцов он незаменим: "Речь идет скорее о том, чтобы невероятно талантливые люди не были вынуждены заниматься невероятно скучной работой".

Схожего мнения придерживается и руководитель Overwatch 2 Аарон Келлер: "Blizzard всегда делала игры вручную, с вниманием к деталям. Для нас важнее качество и стандарт Blizzard, чем скорость".

По словам разработчиков, все персонажи, сюжеты и миры Blizzard по-прежнему будут "handmade".

