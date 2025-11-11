В то же время The Outer Worlds 3 пока не получила "зелёный свет", говорит Крис Авеллон.

По словам сооснователя Obsidian Entertainment Криса Авеллона, студия уже работает над Avowed 2, но Outer Worlds 3 пока не получила "зелёный свет"

В своём недавнем посте в X (бывший Twitter) Авеллон заявил, что у Obsidian есть планы на DLC для второй части The Outer Worlds, однако продолжения франшизы пока не обсуждаются.

Важно помнить, что Авеллон покинул студию ещё 10 лет назад из-за конфликта с её руководителем Фергусом Уркхартом, но, судя по всему, он всё ещё имеет источники внутри компании.

Avowed вышла 18 февраля 2025 года и стал для Obsidian довольно знаковым проектом, хотя бы в плане боевой системы. Игра получила очень сдержанные оценки критиков и игроков, но фанаты студии равнодушными не остались.

При этом The Outer Worlds 2 тоже показала себя достойно. Первая часть не сыскала особой популярности, но сиквел на релизе вошёл в топ-10 самых популярных платных игр в Steam.

Если Obsidian действительно не планирует продолжение The Outer Worlds, это может открыть путь другим проектам, например, новой игре во вселенной Pillars of Eternity или даже проекту во вселенной Fallout.

Например, недавно главный сценарист Fallout: New Vegas вернулся в Obsidian, а ранее арт-директор студии намекал, что они "может быть" работают над новой игрой в серии Fallout.

Ранее мы рассказывали, что разработчик The Outer Worlds удивился, когда их купила Xbox, у них же игра про корпорации. Иронично, но в реальности Microsoft никак не вторгалась в разработку игры.

