Есть большая вероятность, что релиз произойдет только в 2029-м, более чем через десять лет после анонса на E3 2018.

Известный своими точными прогнозами инсайдер Reece "Kiwi Talkz" Reilly поделился важной информацией о статусе разработки The Elder Scrolls 6. По его данным, проект не стоит ждать раньше 2028 года, а наиболее вероятным окном выхода он называет 2029-й.

Студия-разработчик Bethesda не спешит раскрывать дату релиза, опасаясь повторения негативного эффекта от слишком раннего анонса. Первый тизер TES 6 был показан еще в 2018 году, и с тех пор компания предпочитает действовать максимально осторожно.

Инсайдер предсказывает игре судьбу Metroid Prime 4. По его мнению, она будет хорошо продаваться, но не получит восторженных отзывов прессы и игроков.

В ноябре 2025 года глава Bethesda Game Studios Тодд Говард поделился новостями о статусе The Elder Scrolls 6, сказав, что игра находится в активной разработке и является "ежедневной работой" студии. При этом он признал, что перерыв между частями серии оказался слишком большим. С момента выхода Skyrim прошло уже 14 лет.

Если верить предыдущим утечкам, действие игры будет происходить в провинции Тамриэля под названием Хаммерфелл и в Хай-Роке. Подзаголовок у TES 6 будет соответствующим – Hammerfell. Игра будет более иммерсивной, чем "Скайрим", а томительных загрузок вроде как не будет.

Напомним, этой весной Bethesda выпустила ремастер TES: Oblivion – спустя 19 лет с выхода оригинальной версии. В игре улучшили графику и освещение, добавили поддержку 4K и отражений, а также переработали некоторые механики вроде стрельбы из лука.

