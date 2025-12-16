Если первый сезон вышел целиком, то второй будут показывать по эпизоду в неделю – с завтрашнего дня и до финала 4 февраля.

Второй сезон "Фоллаута" (Fallout) получил максимальный рейтинг одобрения на Rotten Tomatoes. Журналисты уже посмотрели 6 из 8 эпизодов и поставили 100% "свежести" продолжению сериала, основанному на одноименной игровой франшизе.

Для сравнения: первый сезон Fallout удерживает 96% "свежести". Критики отмечают, что продолжение сохранило фирменный юмор и "химию" между героями, но при этом стало "более мрачным, глубоким и смелым" – из-за сеттинга Нью-Вегаса, любимой локации поклонников игровой серии.

Во втором сезоне возвращаются все ключевые персонажи: Люси Маклин в исполнении Эллы Пернелл, Гуль (Уолтон Гоггинс), Максимус (Аарон Мотен) и Хэнк Маклин (Кайл Маклахлен). К актерскому составу также присоединился Джастин Теру в роли мистера Хауса, которого называют главным открытием сезона.

Видео дня

Из недостатков некоторые отмечают лишь медленное развитие событий в первых сериях и небольшие самоповторы, что проявляется в арке Люси и Гуля, которые все так же регулярно ссорятся. Также новый сезон слишком завязан на лоре игр и может оказаться запутанным для рядового зрителя.

Второй сезон "Фоллаута" стартует уже завтра, 17 декабря на Prime Video. Всего ожидается восемь серий, и финальная выйдет 4 февраля 2026 года.

К слову, сериал уже продлили на 3-й сезон. При этом всего проект может получить 5-6 сезонов. Создатели обещали, что с развитием персонажей торопиться не собираются.

Серия Fallout зарекомендовала себя как одна из лучших игровых франшиз в жанре RPG, известная своим черным юмором, жестокими боями и сюжетом с выходцем из убежища. УНИАН рассказывал, в какие игры по Fallout стоит сыграть после просмотра сериала.

Вас также могут заинтересовать новости: