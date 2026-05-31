5 устройств, которые нужно всегда подключать напрямую, а не через USB-хаб

USB-хабы остаются полезным инструментом для расширения возможностей ноутбуков и ПК, однако их использование требует осторожности.

USB-хабы давно стали незаменимым аксессуаром для ноутбуков и ПК. Они помогают расширить количество портов, особенно на современных тонких устройствах, где разъемов часто не хватает. Но удобство таких решений может обернуться проблемами, если подключать к ним неподходящие девайсы.

Эксперты SlashGear предупреждают: не все гаджеты одинаково безопасно использовать через USB-хаб. В некоторых случаях это приводит к снижению производительности, нестабильной работе, перегреву и даже повреждению оборудования. Вот пять типов устройств, которые стоит дважды подумать, прежде чем подключать к USB-хабу.

Смартфоны

Современные смартфоны массово используют быструю зарядку через порт USB-C по стандарту Power Delivery (PD). Тем не менее, USB-хабы, особенно не подключенные к внешнему питанию, не способны обеспечить достаточную мощность для ускоренной зарядки. В результате девайс может заряжаться значительно медленнее или вовсе не переходить в режим быстрой зарядки.

Если все же необходимо зарядить телефон через USB-хаб, важно убедиться, что это активный (питаемый) хаб или док-станция с достаточной мощностью для выполнения задачи. Обычно такие модели дополнительно подключаются к розетке: либо через встроенный кабель питания, либо через отдельный блок питания.

Жесткие диски

Портативные HDD требуют стабильного питания для корректной работы вращающихся компонентов. Недостаток энергии при подключении через слабый хаб может привести к сбоям, ухудшение производительности и даже повреждению данных.

В некоторых случаях жесткий диск может издавать характерные щелкающие звуки – это сигнал немедленно отключить устройство от хаба. Даже если диск продолжит работать, его срок службы может сократиться.

Устройства с высокой пропускной способностью

USB-хабы не увеличивают доступную пропускную способность. Все подключенные устройства делят один канал передачи данных, что может создавать "затор", который снижает скорость работы всех подключенных гаджетов.

При одновременном использовании нескольких "тяжелых" устройств, например внешнего SSD и веб-камеры, гарантированы задержки, снижение скорости передачи файлов и ухудшение качества видеопотока.

Последовательное подключение USB-хабов

Подключение одного USB-хаба к другому кажется гениальным решением для увеличения количества портов, но на практике это плохая идея по нескольким причинам. Во-первых, вы еще сильнее ограничиваете доступную пропускную способность, как уже упоминалось ранее.

Во вторых, каждый дополнительный слой устройств в цепочке увеличивает латентность – то есть время между действием и его откликом. Это особенно критично при подключении периферии вроде клавиатур, мышей или аудиооборудования, где даже небольшие задержки могут заметно ухудшать опыт использования.

USB4-гаджеты

USB4 и современные стандарты передачи данных способны обеспечивать очень высокие скорости и мощность питания. Однако большинство USB-хабов поддерживают лишь USB 3.x или более ранние версии.

Даже если устройство типа USB4 подключить к хабу, оно будет работать на более низкой скорости. Полный потенциал технологии раскрывается только при прямом подключении к совместимому порту или специализированной док-станции с поддержкой USB4 или Thunderbolt.

