Эти устройства продолжат работать, но конфиденциальность данных может быть под угрозой.

Издание XiaomiTime поделилось перечнем смартфонов Xiaomi, которые больше не будут получать обновления. Ведя активную подготовку к выпуску HyperOS 3, компания незаметно отключает от рассылки апдейтов старые модели.

В этом месяце на "пенсию" отправилось девять моделей смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco. Среди них немало бюджетных моделей, которые в свое время пользовались большим спросом.

Redmi A1;

Redmi A1+;

Redmi 11 Prime 4G;

Xiaomi 11T;

Xiaomi 11T Pro;

Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE;

Xiaomi Mi 11 LE;

Poco M5;

Poco C50.

В основном, жизненный цикл перечисленных смартфонов завершается на Android 14, при этом некоторые модели успели перейти на вторую версию HyperOS.

Видео дня

Эти телефоны продолжат работать, однако больше не будут получать никаких обновлений – это касается и системы, и патчей безопасности, из-за чего конфиденциальность данных может быть под угрозой. Кроме того, со временем популярные приложения начнут терять совместимость, поэтому их владельцам рекомендуется задуматься о покупке более актуальной модели.

Если ваш смартфон попал в список, специалисты называли пять самых сбалансированных смартфонов Xiaomi в 2025 году. Среди них не только флагманы, но бюджетные модели.

На данный момент известно, что HyperOS 3 на базе Android 16 будет развернута на более 70 гаджетах. На раннем этапе в виде бета-версии обновление уже доступно для Xiaomi 15.

Вас также могут заинтересовать новости: