Издание XiaomiTime поделилось перечнем смартфонов Xiaomi, которые больше не будут получать обновления. Ведя активную подготовку к выпуску HyperOS 3, компания незаметно отключает от рассылки апдейтов старые модели.
В этом месяце на "пенсию" отправилось девять моделей смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco. Среди них немало бюджетных моделей, которые в свое время пользовались большим спросом.
- Redmi A1;
- Redmi A1+;
- Redmi 11 Prime 4G;
- Xiaomi 11T;
- Xiaomi 11T Pro;
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE;
- Xiaomi Mi 11 LE;
- Poco M5;
- Poco C50.
В основном, жизненный цикл перечисленных смартфонов завершается на Android 14, при этом некоторые модели успели перейти на вторую версию HyperOS.
Эти телефоны продолжат работать, однако больше не будут получать никаких обновлений – это касается и системы, и патчей безопасности, из-за чего конфиденциальность данных может быть под угрозой. Кроме того, со временем популярные приложения начнут терять совместимость, поэтому их владельцам рекомендуется задуматься о покупке более актуальной модели.
Если ваш смартфон попал в список, специалисты называли пять самых сбалансированных смартфонов Xiaomi в 2025 году. Среди них не только флагманы, но бюджетные модели.
На данный момент известно, что HyperOS 3 на базе Android 16 будет развернута на более 70 гаджетах. На раннем этапе в виде бета-версии обновление уже доступно для Xiaomi 15.