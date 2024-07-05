Защита от пыли и воды у серии Xiaomi 15 будет сравнима с той, которая стоит в "неубиваемых" смартфонах.

В сети всплыли свежие подробности о новых флагманских смартфонах Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, которые должны быть представлены в октябре 2024 года. В обеих моделях будут заметные улучшения относительно прошлого поколения.

Инсайдеры узнали, что Xiaomi 15 станут не только первыми флагманами на базе Snapdragon 8 Gen 4, но еще и первыми флагманами с защитой IP69. Для сравнения, защита нынешних моделей линейки Xiaomi 14 отвечает степени IP68.

Устройства с защитой IP69 предназначены для работы в чрезвычайно суровых условиях, в том числе с частым воздействием горячей воды, а также пыли. Такая "фишка" обычно встречается в неубиваемых смартфонах поэтому новенькие флагманы Xiaomi станут действительно уникальными аппаратами.

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Отличительной особенностью Pro-модели Xiaomi 15 будет улучшенная тройная камера на 50 Мп, включая сверхширокоугольный 50-мегапиксельный модуль с большим сенсором. А еще, как и флагманский Xiaomi 14 Ultra, новинка получит изогнутый 2K-дисплей и мощную батарею 5400 мАч с поддержкой 100-ваттной проводной зарядки.

Первоначально флагманы выйдет в Китае, однако до Европы они доберутся в лучшем случае в первом квартале 2025 года. К примеру. Xiaomi 14 (без 14 Pro) вышел на глобальном рынке в конце февраля.

По слухам, Samsung тоже сильно "прокачает" камеру своего самого топового флагмана Galaxy S25 Ultra. Компания наконец-то избавится от 10- и 12-Мп сенсоров, повысив их разрешение до 50 мегапикселей.

Как УНИАН уже сообщал, Xiaomi, вслед за другими компаниями, перестанет класть зарядку в комплект. Первым с "тонкой" коробкой стал Redmi 13. Как оказалось, из его комплектации пропал блок питания – до сих пор зарядку стабильно клали в коробку даже к самым бюджетных устройствам.

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