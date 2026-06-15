Мясники годами используют этот трюк против мух: действительно ли он работает

Многие люди утверждают, что это работает на практике, хотя наука пока не может это однозначно подтвердить.

Прозрачные пакеты с водой, подвешенные над дверями магазинов, мясных лавок или кафе, давно стали привычным явлением во многих странах. Их используют как дешевый способ борьбы с мухами, однако ученые до сих пор не пришли к единому мнению относительно эффективности этого метода, пишет портал Nők Lapja.

Традиционно в прозрачный пакет наливают воду, а иногда добавляют несколько монет или кусочек алюминиевой фольги. Сторонники этого способа считают, что вода преломляет свет и создает оптический эффект, который дезориентирует насекомых.

Специалисты объясняют, что у мух сложные глаза, состоящие из тысяч микроскопических светочувствительных элементов. Из-за этого они видят окружающий мир совсем не так, как люди. Одна из теорий утверждает, что блики и искаженные изображения, возникающие в пакете с водой, отпугивают мух и заставляют их избегать этой территории.

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Существуют и другие предположения. В частности, некоторые исследователи считают, что насекомые могут воспринимать пакет как большой водоем или пугаться собственного искаженного отражения.

Впрочем, научных доказательств эффективности такого способа пока недостаточно. Во время эксперимента в популярном телешоу "Разрушители мифов" не удалось подтвердить, что пакеты с водой уменьшают количество мух в помещении.

К подобным выводам пришли и американские энтомологи. В ходе одного из исследований они не зафиксировали уменьшения количества насекомых возле пакетов с водой, а в отдельных случаях мух даже становилось больше.

В то же время ученые отмечают, что не все эксперименты проводились в одинаковых условиях, в частности при естественном освещении. Поэтому окончательно ставить точку в споре еще рано.

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