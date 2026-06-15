Дата 15 июня считалась несчастливой у наших предков.

Пятнадцатое июня в верованиях считается интересной датой, богатой давними обычаями. Чтобы благополучно провести день и избежать неприятностей, ознакомьтесь с тем, какой народный праздник сегодня в Украине отмечали наши предки. Также мы рассказали, какие в эту дату есть православные и международные события.

Какой сегодня праздник в мире

15 июня на планете проводится важное социальное событие - День защиты пожилых людей. Его цель - призвать людей более внимательно относиться к близким и знакомым старшего возраста, а также предотвратить дискриминацию, насилие и мошенничество в отношении таких людей.

Есть и другие достойные упоминания всемирные праздники сегодня - День фотографии дикой природы, День силы улыбки, День ветра, День "Возьми кота на работу" и День уборщика.

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Какой сегодня праздник в Украине

Для украинцев 15 июня будет обычным понедельником. На официальном уровне сегодня праздник не отмечается, однако у этой даты есть уникальные народные обычаи, о которых мы расскажем далее.

Какой сегодня праздник церковный

Православные украинцы, которые перешли на новый календарь, 15 июня чествуют митрополита Михаила Киевского. Этот святой участвовал в крещении жителей Киевской Руси. У него просят помощи и подсказки в трудную минуту.

Некоторым верующим может быть интересно, какой сегодня церковный праздник есть по старому стилю. Такие христиане могут помолиться Киево-Братской богородичной иконе о защите от врагов и завистников, а также от природных бедствий и тяжелых болезней.

Какой сегодня праздник в народе

Наши далекие предки составили такие приметы о сегодняшней погоде:

среди дня закрылись кувшинки на воде - скоро пойдет ливень;

комары скопились на огороде - к хорошему урожаю;

если день выпал на полнолуние, то июнь будет прохладным;

пасмурное небо предвещает жаркое лето с поздней осенью.

По украинским верованиям праздник сегодня принято посвящать заботе о домашнем скоте. Славяне осматривали и угощали животных, берегли их от работы и убирали в хлеву. Также дату проводили за посевом позднего овса. Женщины собирали и сушили лекарственные травы, но есть важное поверье - растения можно срывать только после того, как на них высохла роса.

Наши предки говорили, что 15 июня нужно позаботиться о близких и сказать им что-то приятное. А сделанное для родных доброе дело обязательно окупится в двойном размере.

Что нельзя делать сегодня

Как понятно из перечисленных выше обычаев, нельзя лениться и плохо обращаться с животными, а также ссориться с близкими. Не стоит в праздник 15 июня жаловаться на судьбу, иначе проблем станет ещё больше. В целом эта дата считалась опасной и непредсказуемой, поэтому люди старались не делать никаких важных дел и не пользоваться острыми или горячими предметами.

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