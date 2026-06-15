Россияне массированно обстреляли 5 районов Киевской области: возникли пожары, пострадали люди (фото)

В результате атаки пострадали мужчина, женщина и ребенок.

Ночью 15 июня россияне массированно атаковали Киевскую область ударными дронами, крылатыми и баллистическими ракетами. Пострадали три человека, среди которых - ребенок. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Николай Калашник.

Он рассказал о последствиях атак в пяти районах области. В частности, в Бориспольском районе поврежден частный жилой дом.

"Мужчина получил резаные раны стопы, у женщины – сотрясение головного мозга. У мальчика 2011 года рождения медики диагностировали острую реакцию на стресс. Всем пострадавшим необходимую помощь оказали на месте", – сообщил чиновник.

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В Броварском районе, по его словам, поврежден жилой многоэтажный дом, три легковых автомобиля и складские помещения. В Вышгородском – повреждения зафиксированы на территории частного домовладения.

"В Фастовском районе произошел пожар частного дома, поврежден автомобиль. В Бучанском районе повреждены складские помещения", - отметил Калашник.

Он добавил, что на местах происшествий работают все необходимые оперативные службы, продолжается фиксация последствий атаки и ликвидация повреждений.

"Всем жителям, чье жилье пострадало в результате вражеского обстрела, будет оказана необходимая помощь", – заверил начальник ОВА.

В ГСЧС сообщили, что пожарные уже ликвидировали все пожары. В ведомстве показали кадры последствий ударов.

Удар по Украине 15 июня

Как сообщал УНИАН, в результате российского удара по Киеву есть погибшие и раненые. По последним данным, оккупанты унесли жизни 4 человек, 25 человек пострадали, в том числе ребенок и беременная женщина. В городе повреждения есть во всех районах.

Во время атаки РФ загорелся Успенский собор Киево-Печерской лавры. Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, причиной пожара, вероятно, стало прямое попадание. Собор получил существенные повреждения.

Воздушные силы раскрыли масштабы ночной атаки россиян. По их данным, основным направлением удара стал Киев. Также ракетами атаковали Днепр и Харьков. Из 681 средства воздушного нападения – 70 ракет и 611 БПЛА – противовоздушная оборона сбила/подавила 632 цели, а именно 50 ракет и 582 беспилотника. Зафиксировано попадание 20 баллистических ракет и 27 ударных БПЛА в 42 локациях, а также падение сбитых дронов в 12 локациях.

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