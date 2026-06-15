В Киеве изменены маршруты трамваев и троллейбусов, движение в центре затруднено

Расписание общественного транспорта изменено из-за повреждения контактной сети и перекрытия движения после обстрела.

В Киеве в результате ночной атаки оккупантов изменено движение ряда трамваев, троллейбусов и автобусов. В центре города перекрыто движение по нескольким улицам.

Как сообщил Киев24, движение общественного транспорта изменено из-за повреждения контактной сети и перекрытия движения после обстрела. Таким образом, трамваи №12 и №19 курсируют по маршруту: ст. м. "Контрактовая площадь" – Подольское трамвайное депо.

Вместо трамвая №17 организован временный автобус: ул. Иорданская – ул. Семена Скляренко (Подольский и Оболонский районы).

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Троллейбусы изменили маршрут следующим образом:

№6, №18 – Майдан Независимости – просп. Европейского Союза;

№32 – ул. Северная – ст. м. "Минская";

№33 – Южный вокзал – просп. Европейского Союза;

№38 – до ул. Евгения Коновальца;

№28, №31 – до путепровода Воздушных Сил.

Изменения в движении автобусов:

Автобусы №24 и №25 курсируют до площади Славы в Печерском районе.

Помимо общественного транспорта, изменить маршрут будут вынуждены и водители автомобилей. Дело в том, что в районе Киево-Печерской лавры перекрыто движение транспорта из-за ликвидации последствий российской атаки. В частности, перекрыты улица Лаврская от метро "Арсенальная" в сторону "Родины-Матери", а также прилегающие улицы. В связи с этим в центре столицы возможны затруднения в движении.

Удар по Киеву

В ночь на 15 июня россияне нанесли удар по Киеву, в результате чего, по последним данным, погибли 4 человека, еще 25 получили ранения. Последствия ночной атаки фиксируются почти во всех районах города. Северная часть Киева осталась без света.

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