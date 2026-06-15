Массированный удар по Киеву: есть погибшие и раненые, повреждения почти во всех районах (фото)

На территории Киево-Печерской лавры продолжаются работы по тушению пожара.

В результате массированной атаки России на Киев зафиксированы повреждения и пожары почти во всех районах города. Есть раненые и погибшие. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По последним данным ГСЧС, 4 человека погибли, ранены 23 человека. Как уточнил Кличко, среди раненых есть ребенок и беременная женщина.

"Трое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии", – добавил он.

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Что касается повреждений в столице, то мэр города привел подробные данные. В частности, в Оболонском районе повреждены несколько жилых домов и складов. На местах падения обломков возникли пожары, также сгорели 30 автомобилей.

По данным ГСЧС, в этом районе произошло попадание в 9-этажное здание.

В Подольском районе пожары в результате падения обломков возникли в частном жилом доме и в трехэтажном здании.

В Соломенском районе повреждения получили жилые дома. Также есть информация о пожаре на территории учебного заведения. "Попадание в 9-этажный жилой дом. Пожарные ликвидировали возгорание и эвакуировали 15 человек, из них 2 ребенка", – говорится в сообщении ГСЧС.

В Печерском районе повреждены жилые дома и объекты нежилой застройки. Возник пожар в общежитии. Также произошел пожар на территории Киево-Печерской лавры – загорелась крыша Успенского собора. В ГСЧС также добавили, что произошло попадание в 17-этажный жилой дом, где пожарные ликвидировали возгорание.

В Днепровском районе в результате падения обломков также повреждены жилые дома.

В Деснянском районе произошло попадание в 9-этажный жилой дом с последующим возгоранием. В результате падения обломков разрушены 3 частных жилых дома. Произошло возгорание на открытых территориях и на территории детского сада.

В Голосеевском районе возникли пожары на складах. Также повреждены жилой дом и объект инфраструктуры.

В Дарницком районе обломки упали на открытые территории.

В Шевченковском районе повреждены жилые дома, в частности, попало в 8-этажный жилой дом, а также в объекты инфраструктуры и предприятия. В частности, по данным спасателей, произошел пожар на территории овощного рынка.

В результате атаки врага повреждены линии электропередачи, из-за чего в северной части столицы 140 тыс. абонентов остались без света.

Удары по Киеву

Около часа ночи 15 июня россияне начали атаковать Киев с воздуха. Сразу стало известно о попадании по территории Киево-Печерской Лавры – Успенскому собору.

Перед этой атакой враг нанес массированный удар по Киеву в ночь на 6 июня. Тогда на город летели баллистические ракеты и ударные дроны. В результате атаки погибли три человека – все спасатели, прибывшие на место прилета. Кроме того, ранения получили 25 человек.

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