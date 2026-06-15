Всего три ингредиента: в сети завирусился рецепт 'чудо-ловушки' для комаров

Малоизвестное "чудодейственное средство" против комаров, которое можно сделать из подручных ингредиентов, набирает популярность в сети.
Авторы метода утверждают, что такая ловушка способна существенно уменьшить количество насекомых возле дома и даже "очистить" сад на длительное время, пишет Agrofórum.
Комары не только создают дискомфорт из-за укусов и жужжания, но и могут быть переносчиками опасных инфекций. Самки комаров ориентируются на углекислый газ, температуру тела человека и химические сигналы, что затрудняет эффективную защиту.
Также важным фактором является стоячая вода – именно там развиваются личинки комаров, поэтому ее наличие возле дома значительно увеличивает их количество.
Как работает "домашняя ловушка"
Эксперт YouTube-канала Zen Garden Oasis с более чем 700 тысячами подписчиков утверждает, что ловушку можно сделать за 10–15 минут из доступных ингредиентов. Основой смеси являются сахар, дрожжи и теплая вода. В ходе реакции образуется углекислый газ, который имитирует дыхание человека.
По словам автора метода, это "вводит комаров в заблуждение" и привлекает их к ловушке.
В то же время вода привлекает комаров для откладывания яиц. Чтобы усилить эффект, в нее добавляют каплю детского шампуня или мыла – это снижает поверхностное натяжение, из-за чего насекомые не могут выбраться и гибнут в жидкости.
Некоторые варианты также предусматривают использование синего света, который дополнительно привлекает комаров.
Несмотря на популярность метода, эффективность таких ловушек в реальных условиях зависит от многих факторов – площади участка, количества стоячей воды и уровня заражения комарами.