Всего три ингредиента: в сети завирусился рецепт 'чудо-ловушки' для комаров

Простая смесь из дрожжей, сахара и воды может привлекать и уничтожать комаров.

Малоизвестное "чудодейственное средство" против комаров, которое можно сделать из подручных ингредиентов, набирает популярность в сети.

Авторы метода утверждают, что такая ловушка способна существенно уменьшить количество насекомых возле дома и даже "очистить" сад на длительное время, пишет Agrofórum.

Комары не только создают дискомфорт из-за укусов и жужжания, но и могут быть переносчиками опасных инфекций. Самки комаров ориентируются на углекислый газ, температуру тела человека и химические сигналы, что затрудняет эффективную защиту.

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Также важным фактором является стоячая вода – именно там развиваются личинки комаров, поэтому ее наличие возле дома значительно увеличивает их количество.

Как работает "домашняя ловушка"

Эксперт YouTube-канала Zen Garden Oasis с более чем 700 тысячами подписчиков утверждает, что ловушку можно сделать за 10–15 минут из доступных ингредиентов. Основой смеси являются сахар, дрожжи и теплая вода. В ходе реакции образуется углекислый газ, который имитирует дыхание человека.

По словам автора метода, это "вводит комаров в заблуждение" и привлекает их к ловушке.

В то же время вода привлекает комаров для откладывания яиц. Чтобы усилить эффект, в нее добавляют каплю детского шампуня или мыла – это снижает поверхностное натяжение, из-за чего насекомые не могут выбраться и гибнут в жидкости.

Некоторые варианты также предусматривают использование синего света, который дополнительно привлекает комаров.

Несмотря на популярность метода, эффективность таких ловушек в реальных условиях зависит от многих факторов – площади участка, количества стоячей воды и уровня заражения комарами.

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