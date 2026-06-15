Магнитные бури 15 июня: ждать ли магнитной бури в середине месяца

По прогнозу, сегодня Кр-индекс не поднимется выше 3-4.

В последние дни на Солнце происходят небольшие вспышки, однако для нашей планеты они не представляют опасности. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

Геомагнитное поле Земли стабилизировалось, и в ближайшие дни магнитных бурь не ожидается.

По прогнозу, сегодня Кр-индекс не поднимется выше 3-4, а магнитная буря, даже самая слабая, начинается лишь с отметки 5.

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Ожидается, что спокойная геомагнитная обстановка продлится еще как минимум 16 и 17 июня, на Солнце не произойдет новых сильных вспышек или выбросов корональной массы.

Атмосферу Марса научились превращать в кислород - что известно

Вопреки суровым условиям Марса, ученым уже удалось получить кислород прямо из местной атмосферы. Экспериментальный прибор MOXIE доставили на Красную планету и в 2021 году он впервые произвел 5,4 грамма кислорода за час работы. Этого хватило бы одному астронавту примерно на 10 минут дыхания.

За время испытаний с 2021 по 2023 год установка была запущена 16 раз и суммарно выработала 122 грамма кислорода. Главной целью проекта была не поддержка жизни, а проверка технологии использования местных ресурсов. Атмосфера Марса почти на 95% состоит из углекислого газа, из которого MOXIE успешно извлекал кислород. Испытания подтвердили, что этот процесс надежно работает в разных погодных условиях и сезонах Марса, открывая путь к будущим пилотируемым миссиям.

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