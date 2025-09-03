Минг-Чи Куо утверждает, что новое устройство будет на 40% легче.

Apple планирует расширить линейку очков дополненной реальности новым шлемом Vision Air, который должен выйти в 2027 году.

В отличие от Vision Pro, модель будет легче, дешевле и получит чип уровня iPhone, что сделает смешанную реальность компании доступнее широкой аудитории.

По информации аналитика Минг-Чи Куо, Vision Air будет весить на 40% меньше, чем Vision Pro, то есть меньше 400 грамм. Одним из главных компромиссов станет переход с титана на магниевый сплав, замена стеклянных элементов на пластик и упрощённый набор сенсоров.

Цена тоже станет заметно ниже - ожидается, что Vision Air будет стоить примерно вдвое дешевле Vision Pro - около 1750 долларов.

Apple также откажется от Mac-чипов M-серии в пользу процессоров A-серии. К моменту релиза это может быть A21, выполненный по 2-нм техпроцессу TSMC. Таким образом, Vision Air должен сохранить производительность на уровне старших M-чипов при меньших энергозатратах.

Массовое производство ожидается в третьем квартале 2027 года, а анонс может состояться ближе к концу года, вероятно, вместе с обновлёнными MacBook Pro с OLED-экранами.

Vision Air - не единственное устройство смешанной реальности, которое готовит Apple. Ранее тож Минг-Чи Куо рассказал, что компания разрабатывает сразу 7 носимых устройств. Apple рассматривает смарт-очки как следующую крупную тенденцию в потребительской электронике.

