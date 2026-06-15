Курс валют в 'ПриватБанке': сколько стоят доллар и евро в понедельник

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,05 грн, а евро – 52,36 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 15 июня, снизился на 5 копеек и составляет 45,05 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 5 копеек и составляет 52,35 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,45 гривни, а евро – по курсу 51,35 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник подешевел на 20 копеек до 45,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня не изменился и составляет 52,36 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 15 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 44,81 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 11 копеек.

По отношению к евро гривня несколько ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,86 гривни за один евро, то есть гривна потеряла 2 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 9 копеек и составляет 45,10 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,55 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 3 копейки и составляет 52,30 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,60 гривни за евро.

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